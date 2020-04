La videollamada sorpresa de Craviotto a una residencia: «Jamás olvidaremos vuestra labor»

View this post on Instagram

Los deportistas @pedrodelgadoweb y @saul_craviotto del #EquipoSanitas han realizado una videollamada sorpresa a los profesionales de algunas de nuestras residencias de mayores para agradecer la labor que están llevando a cabo durante esta crisis sanitaria #JuntosVamosAVencerCOVID19 #AplausoMayores #AplausoSanitario