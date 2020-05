La diputada del PP que se tragó el bulo del médico fallecido que era un actor porno

0

13/05/2020 16:38 h

Corrió como la pólvora en redes sociales lo que debía haber sido una comparecencia anodida por vía telematica en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado. El motivo, en su saludo, la diputada del PP asturiano Reyes Fernández Hurlé quería comenzar su intervención rindiendo homenaje a los fallecidos por la epidemia del coronavirus y personalizando su pésame en la figura de «Alberto Sánchez, un médico joven, de 24 años que falleció en Madrid a causa del coronavirus».

El problema es que no existe el tal doctor Alberto Sánchez de 24 años, se trata de un bulo difundido en diversos medios que se inventa una biografía acompañada de una imagen de Ángel Muñoz, quizá el actor porno español más famoso de todos los tiempos, al menos del presente, y que es más conocido por su nombre artístico de Jordi «el niño polla».

El bulo del falso doctor que en realidad es el Niño Polla ha sido difundido profusamente en perfiles cercanos a la extrema derecha en los últimos días y la diputada asturiana no ha sido la única en picar, también le dio credibilidad el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch haciéndose eco del falso texto que acompaña la imagen y que reza «este es Alberto Sánchez, médico del Hospital de La Paz de Madrid que acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus tras un gran trabajo y esfuerzo al cuidado de más de miles de pacientes, pero como no es futbolista ni cantante no tendrá la repercusión que merece».

El bulo también ha sido desmentido por la web Malditobulo que recuerfda otras invenciones que se aprovechan de la imagen aniñada de Ángel Muñoz. Tomando una fotografía vestido de médico de una antigua producción pornográfica también se le ha presentando como el «doctor Laureano Cayetano que ha tenido que abandonar las investigaciones para desarrollar la vacuna contra el coronavirus por presiones del gobierno» o «el campeón nacional de física cuántica»