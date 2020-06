¿Dónde te manda Alexa si preguntas por Xixón?

0

08/06/2020

Las tecnologías no paran de mejorar y actualizarse de manera constante. Es fácil quedarse atrás a cada nueva actualización del sistema o las novedades de los dispositivos móviles. Pero esta vez, parece que quien se quedó atrás fue la tecnología ante la pregunta en asturiano de Víctor Suárez, y que este publicó en su cuenta personal de Twitter. La pregunta fue dirigida a Alexa, el famoso asistente virtual controlado por voz creado por Amazon en 2014, y esta no respondió del todo bien. «¿Ónde ta Xixón?», fue la simple pregunta llevada a cabo a Alexa. Aunque todos los asistentes de los diferentes sistemas operativos son políglotas, parece que el asturiano aún no lo dominan.

Preguntó a Alexa ónde ta Xixón, la rempuesta te sorprenderá... pic.twitter.com/BEkiO9r5xb — Víctor Suárez🔻#BlackLivesMatter (@VitorSuarez) June 7, 2020

La respuesta de, en este caso, la creación de Amazon mandó al asturiano a más de 500 kilómetros de la ciudad asturiana por la que era preguntada. «Chinchón es una ciudad en la comunidad autónoma de Comunidad de Madrid al norte de España. Está ubicada a 39 kilómetros al sureste de Madrid», contestó. Ante la incredulidad, el usuario publicó la captura que demuestra la curiosa respuesta.

Entre los comentarios del tweet, otro asturiano le pedía que le complicara un poco más el acertijo a Alexa: «Pues pregúntale dónde está la avenida Schultz de Xixón, a lo mejor chifla del todo». Y es que a la tecnología no le queda otra que aprender asturiano si quiere abarcar, entender y atender a todos los ciudadanos del planeta.