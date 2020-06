¿Por qué elegirías Asturias para vivir?

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 14/06/2020 13:32 h

Uno de los planes favoritos para la mayor parte de la población es sin duda viajar. Conocer nuevos lugares y descubrir el mundo en el que vivimos es una de las mejores experiencias que atesorar, pero, ¿cuántos lugares de los que has visitado verías como un posible hogar? Una pregunta similar a esta se está moviendo por Twitter, y tiene como protagonista al Principado. La usuaria @asonica88_ lanzó al aire la siguiente cuestión: «Si tuvierais que elegir un sitio de España para vivir, ¿cuál sería y por qué Asturias?». Las respuestas no han tardado en llegar.

Hay quienes aluden a lo obvio, a las montañas, las playas, la sidra o la gastronomía, pero las fiestas de prao tampoco pueden faltar entre estas respuestas. «Para vivir siempre Asturias por supuesto porque, aunque la gente se piense que aquí siempre llueve, no hay mejor manera de disfrutar el verano que con las fiestas de prao», apunta una usuaria. «Porque las fiestas, las risas y la comida en Asturias nunca faltan haga el tiempo que haga», agrega otra, aludiendo en ambas ocasiones al estigma de que en el Principado nunca sale el sol. «¿En qué otro lugar puedes pasar por las 4 estaciones en un solo día?», añade otra en la misma línea.

¿En qué otro lugar puedes pasar por las 4 estaciones en un solo día? 💁🏼 (Además de las fiestas de prao 🤭) — Dale Carla 🌚 (@Carlamesa10) June 14, 2020

Porque las fiestas, las risas y la comida en Asturias nunca faltan haga el tiempo que haga. — 🇮🇨 (@azharaurbano) June 14, 2020

Otros, sin embargo, lo tienen claro y no necesitan argumentos para reafirmar su pensamiento. «Porque es la polla, pero los que no son de Asturias no están listos para esta conversación», «no hay sitio con mejor calidad de vida en toda España y con tan buena gente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas», explican otros tuiteros. Algunos deciden sacar su lado más tierno para hablar del Principado, y otros desean que esta premisa fuera una realidad. «Ojalá vivir en Asturias», comenta un usuario. «Para vivir, siempre Oviedo, para soñar, cualquier parte de Asturias», añade otro.

Para vivir, siempre Oviedo, para soñar, cualquier parte de Asturias. — manolo menendez (@manolomenendez) June 14, 2020

No hay sitio con mejor calidad de vida en toda España y con tan buena gente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. — Alejandro Álvarez (@alexgijon2017) June 13, 2020

También hay quien tira de humor y contesta con un «pero cómo lo supo» a la afirmación que la originaria de este debate crea en su tuit, y otros que no están del todo de acuerdo en que esto sea así. «Me encanta que estemos de acuerdo en que sea Madrid». Otros deciden hacer caso a auténticos enamorados del Principado: «No lo digo yo, lo dice Woody Allen, que dejaría Manhattan por Asturias», explica una usuaria.

No lo digo yo, lo dice Woody Allen, que dejaría Manhattan por Asturias 😉 — Lara Pérez :) (@LaraPerez_14) June 14, 2020

La originalidad en cuanto a argumentos nunca deja de sorprender. Otro usuario alegaba que Asturias sería su hogar por «el Real Oviedo, el Tierra Astur, y porque Oviedo es la ciudad más limpia de España». Y usted, ¿Por qué viviría en el Principado?