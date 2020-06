Asturias, la única región española que no conoce el calor

0

Carla Vega

Redacción 25/06/2020 20:45 h

No es ningún secreto que en cada provincia española el calor no se vive de la misma manera. No es lo mismo pasar el mes de agosto en Cádiz, que en Madrid, Barcelona o Gijón, y los autóctonos de cada lugar conocen a la perfección qué pueden esperar de su tierra. Las noches de calor agobiante del sur nada tienen que ver con las frescas temperaturas que podemos disfrutar en el norte. Un usuario de Twitter, @locodelavida69, ha decidido compartir en su perfil el mapa definitivo para conocer qué tipo de calor nos encontramos en cada rincón de España, e incluso en zonas de nuestros países vecinos, Francia y Portugal.

De dónde sois?? Yo de pila de calor . pic.twitter.com/V6sbbNQ7lM — tony (@locodelavida69) June 24, 2020

No pasa desapercibida la frase que le colocan a Asturias, que destaca precisamente por ser la única de todo el mapa que no hace referencia a altas temperaturas. Al Principado le endosan un «¿qué es el calor?» haciendo referencia a uno de los tópicos más clásicos de la tierrina, que es, precisamente, que aquí nunca brilla el sol. Entre los comentarios se puede encontrar algún asturiano, orgulloso de su tierra a pesar de este mensaje, con un «¿Qué ye la calor? Puxa asturies!».

No hay comunidad que se quede atrás, y que no tire de tópicos para formar este curioso mapa, que está creando furor en las redes por su gracia. «Illo que calufa» para Andalucía, «acho que caló» para Extremadura, «que calor nano» para Valencia, «fai un sol del carallo» en Galicia, «chiquita calufa» para las islas Canarias o «tuuu hace mazo calor, en plan mazo» para Madrid son algunas de las más comentadas.

También están triunfando las versiones internacionales, como los «siuuuuh que caloriño» o «muito caloraçao» de Portugal, y los «oh la la le chaleur», y un calog de tres pares de croissants» que sitúan en Francia. Por el momento, para lo que si que no hay cabida es para el debate de si en Asturias realmente el calor existe o no.