La biblia de los concejos asturianos, en un hilo de Twitter

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 28/06/2020 18:19 h

¿Cuántos asturianos conocen todos y cada uno de los 78 concejos que conforman el Principado? Sus curiosidades, la belleza de sus rincones, sus mayores atracciones o incluso sus escudos… Por si este no es su caso, y aún le quedan rincones de Asturias que explorar, un usuario de Twitter, @VientuNordes se ha tomado su tiempo para componer la biblia de los concejos asturianos.

A través de un buen puñado de tweets, este tuitero ha ido clasificando alfabéticamente los 78 concejos, con la nomenclatura en asturiano, para dejar constancia en la red social de todos ellos. «Voy a crear un hilo con imágenes de los 78 conceyos en los que se divide administrativamente este pequeño y verde país donde tenemos nuestro hogar desde hace más de dos mil años los astures trasmontanos. Asturies, país de mar y montaña», aseguraba su autor.

Voy a crear un hilo con imágenes de los 78 conceyos en los que se divide administrativamente este pequeño y verde país donde tenemos nuestro hogar desde hace más de dos mil años los astures trasmontanos.



Asturies, país de mar y montaña. pic.twitter.com/otzaSu8M7u — Vientu Nordés (@VientuNordes) June 18, 2020

Comenzando por Ayande y terminando con Coyança, recorre cada rincón del Principado, y esto ha dejado a los usuarios de la red social boquiabiertos. Son cientos los comentarios que se suceden, bien agradeciendo su trabajo o mostrándose sorprendidos de la cantidad de tesoros que alberga el Principado, y más de un millar de personas han decidido compartir su trabajo.

Su autor ha necesitado un total de ocho días para completar esta larga lista, y por el momento parece que su trabajo se está viendo recompensado tanto por asturianos como por personas de todo el mundo. «Mi abuelo era nacido en Montovo, pequeño pueblito en Belmonte de Miranda que tuve la suerte de conocer hace algunos años. ¡¡Saludos desde Argentina!!», comentaba un usuario. ¡Excelente! Una Naveta desde Argentina. Y nadie sabe cómo vine a parar yo...», añadía otra.

Con este último mensaje, y que no se enfaden mis paisanos leoneses, doy por concluido el hilo. Gran parte de las fotos e ideas de los textos son gentileza de @TurismoAsturias. Espero que os haya gustado el hilo y disculpad por los pequeños errores que se me hayan podido colar. — Vientu Nordés (@VientuNordes) June 25, 2020

Con este hilo hubo otros muchos que alabaron tanto la belleza de Asturias como la originalidad de la idea. «Vamos quien diga que Asturias no es bonito ye pa matalu», afirma una tuitera. «¡¡Brutal!! ¡¡Impresionantes las fotos!! Tan bonito todo que apetece no compartirlo con nadie...» añade otro. Algo más de lo que ha dejado constancia este hilo es que a muchos les gustaría conocer un poco más el territorio. Una usuaria comenta: «Veo esto y me da vergüenza no conocer ni el 90% de mi tierra», a lo que otro le responde: «Yo en profundidad no, pero estar, creo que he estado en el 100% de los concejos. Eso sí, de los lugares que nombra en cada uno, hay unos cuantos que no conozco. Habrá que ponerse a ello», afirma.

Y, a quienes este hilo les pilló desde el inicio, les tocó esperar con urgencia cada actualización. «Ahhhhh que justo ahora viene mi tierra, Cangas del Narcea, no me dejes así», explicó una usuaria. «Mi tierrina preciosa! Y esperando que llegues a Llanes», añadía otra. El triunfo de este hilo continúa siendo comentado y todo apunta a que seguirá en ascenso de seguir así. ¿Cuál será la próxima idea de este usuario?