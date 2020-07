«Tas invitau, faltosu»: polémica por la invitación de un restaurante asturiano a Juanma Castaño

0

16/07/2020

El periodista deportivo Juanma Castaño está por Asturias y ha querido demostrar en su cuenta de Twitter que él siempre paga cuando va a comer o tomar algo en los bares y sidrerías de la región. En este caso, el ejemplo vino de Casa Kilo, donde la cuenta sumaba un total de dos euros. Fueron dos los productos que le hicieron pagar: «tas invitau» y «faltosu». Junto a la imagen de este ticket, el gijonés publicaba el siguiente mensaje: «Esta es la demostración de que pago siempre».

Lo que a priori parecía un tweet simpático y sin más trascendencia se ha convertido en el centro de una nueva polémica en la red social. Los seguidores han comenzado las críticas sobre si se debe o no invitar a famosos. «Vaya manera de reírse de la gente... Por ser famoso, invitado», «No sé si es este caso, pero me revientan esos locales que invitan a los ‘famosos’», «La verdad es que serías más elegante si no vinieras aquí presumiendo de tales frivolidades» y un sinfín de comentarios de este estilo se pueden ver en las respuestas de la publicación.

Esta es la demostración de que pago siempre. pic.twitter.com/AmGnfTYpy9 — Juanma Castaño (@juanmacastano) July 15, 2020

El centro del debate es que invitar a los famosos por el hecho de serlo indigna a algunas personas, que piden que primero se ayude a aquellos que lo necesiten. «Habiendo gente que no llega a fin de mes (ni de medio mes) y tú poniendo 'tu gracia'. Lamentable», escribía un usuario de la red social. Aunque también hay quien entiende la invitación como una muestra de amistad con el dueño del local. «Me parece Juanma, que estos que ladran no entienden que ye amigo tuyo» o «Yo no soy famoso, tengo dinero de sobra y siempre me invitan. Es lo que tiene tener buenos amigos, que quieren estar contigo» son algunas de las defensas.