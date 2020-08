Los asturianos, encendidos por un tweet: «Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara»

0

Redacción 08/08/2020 14:41 h

Todo comentario realizado en redes sociales es susceptible de ser comentado, criticado o alabado. Las polémicas están a la orden del día, y más cuando hablamos de Twitter. Precisamente en esta red social se está dando lugar un debate que tiene a Asturias y a la llingua asturiana como protagonistas principales. Un usuario que se hace llamar @callateprogre ha publicado un mensaje que hace referencia a sus próximas vacaciones, que tienen el Principado como destino. «Me voy el sábado de vacaciones a Asturias y después de ver el tuit en bable de la rata con coleta me está dando bastante pereza. Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara», twitteaba. Las respuestas no tardaron en llegar.

La polémica había comenzado con una inocua encuesta. Una usuaria preguntaba por la lengua más bonita, incluyendo entre las probabilidades el euskera, gallego o el valenciano. Este usuario le preguntó por qué incluía dialectos, a lo que un tercero se unió a la conversación diciendo «y el Esperanto de abajo». @callateprogre le respondió diciendo «Yo ahí veo un esperanto artificial con cero hablantes nativos, y tres dialectillos que cualquier hispanohablante con un CI superior a 80 puede entender sin demasiado esfuerzo». Este tercero añadió: «Pues imagínate los bables. Campo magnético: prau q'atrapa». Y fue entonces cuando se añadió el polémico mensaje.

Me voy el sábado de vacaciones a Asturias y después de ver el tuit en bable de la rata con coleta me está dando bastante pereza. Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara. — Gay de VOX 🇪🇸 Ù† (@callateprogre) August 7, 2020

Son cientos los usuarios que están compartiendo este tweet con su respuesta al mismo. «Si eso, de la que vengas, paras en la cuenca minera, y en el primer chigre q encuentres, entra y coméntales esto. De la primera hostia q te den, tas cagando dientes una semana...», le recomendaba un usuario asturiano. «Si te molesta que te hablen en su dialecto, no vayas allí pringado. Y si eres tonto y no lo entiendes, pues estudia», agregaba otra, ajena al Principado.

Vas a venir tu a escupir en la cultura de mis abuelos del paisano que trabaja en el campo que han hablado bable toda la vida además de ignorante eres un puto clasista https://t.co/w7hWKq24gm — Marxta (@NMarxta) August 8, 2020

«A ver corazón, galbana dasla tú. Puedes venir pero sentir vas sentir dialectu, fala, amestáu y de tou. Fasta francés ya inglés! A esos tamién puedes cuspir, con la tu banderona bien alta», añadía otra. «Mira chaval como recomendación te diré que si vienes a Asturias vengas calmau y con respetu por la xente y la cultura, porque si por daqué das conmigo y me escupes llevas hostias hasta en el cielo de la boca. Avisau tas!», añadía un twittero.

Mucho Viva España pero no respetais ni las lenguas ni las culturas de cada comunidad, que son parte de España os guste o no. Atrévete a escupirle en la cara a un asturiano por hablar su lengua, la que toda la vida habló... Igual te caen los dientes uno a uno https://t.co/MncvfFa7Bc — V. ✨ (@pabloxalfred) August 7, 2020

Muchas de las respuestas contienen palabras, o bien en asturiano o en otras lenguas como el gallego de usuarios que empatizan con los asturianos en este caso. «Pois mira eu che falo en galego y che pregunto: Gustanche as ameixas ? as andaricas? Os xurelos? Si bailas merenje xa es completiño», exponía un usuario. Más de 24 horas después de este tweet, y a pesar de todas las respuestas que ha recibido, el usuario no ha decidido eliminar el mensaje aún, y responde a tantos mensajes como puede. «Es hacer la más mínima mención al neo-bable-invent ese e inmediatamente salen de debajo de las piedras hordas de paletos podemitas llamándote de todo jaja».