Así se leen los nombres de pueblos asturianos con acento guiri

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 02/09/2020 13:38 h

Bianka Randell es una chica nacida en Estonia, pero que hace años se mudo junto con su familia al Puerto de Santa María, en Cádiz. Ella, que ha declarado en numerosas ocasiones que se siente gaditana como la que más, decidió llevar a las redes sociales una broma interna que tenía con sus amigas, en la que pronunciaba con acento inglés el nombre de diferentes pueblos del sur de España mientras realizaba un viaje en coche, y su ocurrencia ha triunfado en TikTok.

Tras el tirón de este primer vídeo, la joven ha continuado realizando este tipo de contenido, expandiéndose por el resto de comunidades autónomas del país. En uno de sus últimos vídeos Randell ha tenido como objetivo el norte de España, rebautizando diversos pueblos gallegos y asturianos. La joven ha mencionado cada provincia gallega, y alguno de los pueblos de estas, incluso ha recordado a Mariano Rajoy como autóctono de A Coruña.

En cuanto al Principado de Asturias, la joven ha destacado diversos nombres, como Oviedo o Gijón, y ha hecho chistes como otros como Deva, a quien rebautiza como «diva», o Aguilero, como «Cristina Aguilera». También ha utilizado Miranda como alusión a la actriz Miranda Priestly, destacando su papel en la película «El diablo viste de Prada».

Los comentarios, como no podía ser de otra forma, no tardaron en llegar. Un usuario incluso le recomendaba a Randell que leyese sobre las raíces asturianas de Eva Longoria. «Lo flipas cuando veas Llongoria, en Asturias, y leas que la familia de Eva es originaria de allí». Otros, no pueden esperar a que la joven estonia prepare un vídeo sobre sus comunidades. «Deseando que llegue al país Vasco», expresaba una usuaria. Todos los videos de la joven se encuentran en su cuenta de TikTok, @biankarandell, o en su cuenta de Twitter, @BiankaNYC