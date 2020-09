Y tú, ¿Qué tipo de asturiano eres?

PAULA ECHEVARRÍA

-Dispuesta a no envejecer nunca y por ello te has bajado tik tok

-Despuntabas de joven y te has quedado a medio gas

-Si te ven en chándal por la calle acabaría en adicción a los antidepresivos

-Te gusta mostrar todo el redes sociales pic.twitter.com/rQl0dkSShl