Asturias reduce el desempleo y aumenta la afialiación a la Seguridad Social en julio

El conjunto de las comunidades autónomas españolas dejará de ingresar unos 1.000 millones por el impuesto de Sucesiones

La crisis sanitaria ha provocado un terremoto cuya onda sísmica amenaza a todas las estructuras del estado del bienestar. La pandemia ha obligado a las administraciones a reordenar sus partidas de gasto y a endeudarse, dos factores que, a la larga, tienen repercusión en el día a día de las familias. Además, hay otras medidas que han afectado a la población más directamente, económica y socialmente, como son el paro -mitigado por los ERTEs- o todas las restricciones que supone la nueva normalidad. No hay prácticamente ningún elemento de la vida cotidiana que no se haya visto alterada por la enfermedad, y las herencias no son una excepción. Un estudio recoge que el aumento de la mortalidad ha llevado aparejado el incremento de las herencias sin reclamar, también en Asturias, lo que se traduce en una pérdida millonaria de ingresos para las administraciones en concepto de impuesto de Sucesiones.

