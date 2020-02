Así son los cuatro asturianos que han entrado en la élite de los MIR

0

Redacción 19/02/2020 21:03 h

Cuatro de los cien mejores resultados del MIR de entre los 14.945 aspirantes en toda España para las 7.512 plazas convocadas para médicos interno residente son alumnos de la Universidad de Oviedo, y también asturianos. La ovetense Beatriz Rodríguez Sánchez, el valdesano Raúl Ptaszynski, el cangués Javier González Cepeda y el también ovetense Pelayo González Secades son los nombres de estos brillantes alumnos que han conseguido entrar en la élite de los estudiantes de medicina y se han alzado con los puestos 13º, 33º, 61º y 63º respectivamente. Ahora, los cuatro cuentan con dos meses por delante para decidir la especialidad por la que apostarán y en qué hospital quieren formarse durante los próximos años, una tarea nada sencilla.

Rodríguez, que se preparó para el MIR en la academia AMIR se encuentra en la misma encrucijada en la que se veía antes de conocer su nota. La estudiante de medicina, que afirma que aún no se lo cree, pensaba que su resultado le ayudaría a escoger entre anestesiología o cardiología, sin embargo ahora, y dados sus resultados, se ve en la obligación de tomar por sí misma esta decisión. «Ahora toca pensar y reflexionar para acertar en la elección», afirma. En su misma situación se encuentran sus tres colegas, Ptaszynski, González Cepeda y González Secades, que se prepararon para esta prueba en el centro Mir Asturias.

Ptaszynski estaba hablando con su madre por teléfono cuando su pareja le avisó de que las listas ya habían salido. «Me esperaba tener buena nota, ya que en las estimaciones que realizamos en la academia con la plantilla una vez salimos del examen se intuía, pero no esperaba tan buena posición», explica el joven de Luarca. Raúl, tuvo claro desde pequeño que la medicina era lo suyo, y pudo comprobarlo de primera mano, ya que su padre es médico de familia en el concejo al que pertenece. El joven espera poder quedarse en Asturias para realizar en el Principado su residencia, pero se implicará en los próximos meses en conocer a fondo las especialidades y visitará algún hospital, algo que el resto de sus compañeros también harán, para decidirse entre cardiología o anestesiología.

Por su parte, Javier González Cepeda se enteró de su 63º posición mientras regresaba de Indonesia, país al que viajó junto con varios compañeros tras realizar este examen. Cepeda también ha vivido desde su infancia la medicina en su casa, ya que su padre ejerce como médico, pero no siempre tuvo claro que este fuera su camino. «Tenía varias opciones, la veterinaria por ejemplo también me gustaba, pero viendo a mi padre, que siempre me ha apoyado e impulsado para que estudiase Medicina, lo contento que está con su trabajo, que merece la pena pasar por todo este proceso», afirma el cangués. Ahora se plantea especializarse en medicina interna o intensiva, pero es un proceso que llevará su tiempo. «Tengo que leer más a fondo sobre las salidas laborales, ya no solo es importante que me guste como especialdad. También comprobar en qué hopitales, la cantidad de trabajo…estoy abierto a todo. Posiblemente me vaya fuera para en un futuro, si es posible, volver a Asturias», explica el joven.

Pelayo González Secades también contempla, al igual que su compañero Cepeda, el salir del Principado para realizar su etapa como médico residente. Secades, que explica que comprobó los resultados recién levantado y muy nervioso, ha comenzado ahora a estudiar qué especialidad será su elegida. «No había querido mirar mucho antes de conocer mi nota por si finalmente no podía optar a ello, pero opr lo que puedo ver, quitando algún hospital o especialidad concreta que vuelan, podré escoger con libertad. Me gustaría centrarme en la oftalmología, por lo que estoy pensando en varios hospitales de Madrid y en el HUCA», explica el ovetense. Asegura que, tras conocer el testimonio de otros residentes que hayan pasado por estos hospitales de su interés es cuando tomará la decisión, pero augura que todo apunta a que acabará estableciéndose en la capital. «Tengo varios conocidos allí, y sin duda acudiré a visitar los centros, pero seguramente si, termine por irme a Madrid».

Ellos han sido los asturianos más notables de la prueba, pero el número uno ha sido para Daniel Vírseda, un alumno de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid que contestó correctamente a 161 de las 175 preguntas de que constó este año el examen. En unos meses comprobaremos cuáles de las especialidades han recibido un mayor número de peticiones, pero por el momento la especialidad con mayor oferta es medicina familiar y comunitaria, que es la que más escasez de profesionales tiene. Le siguen pediatría, anestesiología, medicina interna, ginecología, cirugía general y cardiología.