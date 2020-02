El asturiano Jorge Carlos Fernández del Valle renuncia a presidir el comité de abusos a menores en Mallorca

0

Redacción 24/02/2020 17:01 h

El catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo, Jorge Carlos Fernández del Valle, ha renunciado a ser el coordinador de la comisión de expertos sobre los casos de abusos y explotación sexual infantil a 16 menores -15 chicas y un chico- tutelados por el Consell de Mallorca. El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, ha informado que Fernández del Valle comunicó que no asumirá esta responsabilidad por la «politización» de su nombramiento por parte de PP y Vox, según ha señalado de Juan. Este lunes de Juan informará a los partidos políticos del Consell de Mallorca, del que depende el IMAS, de la estructura de esta comisión de expertos, que estará formada por un coordinador y otros seis especialistas.

A partir de ahora, el IMAS deberá seleccionar a la nueva persona que dirija esta comisión que se prevé que esté en marcha a finales de marzo. El gobierno del Consell de Mallorca (PSIB-PSOE, MÉS y Unidas Podemos) informó hace unos días de la propuesta de Fernández del Valle, una las «primeras autoridades» en España y a nivel europeo en el tema de abusos a menores, ha subrayado de Juan. El presidente del IMAS ha explicado que, debido a la postura de PP y Vox de «torpedear» esta propuesta, al final el catedrático ha decidido no asumir este cargo tras «dudar de su imparcialidad».

Por lo tanto, habrá que «esperar un poco más» para nombrar al coordinador y a los miembros de esta comisión, que estará integrada por profesionales del mundo universitario, expertos del denominado Tercer Sector y del propio IMAS. De Juan ha afirmado que la renuncia de Fernández no tiene nada que ver con los trabajos de asesoría en tema de menores -en concreto, una asistencia técnica- que el catedrático realizó hace unos años para el Consell de Mallorca.

«Dudar de una persona tan formada y que nos ha ayudado tanto no es todo lo responsable que debería ser», ha respondido de Juan a preguntas de los periodistas, según informa Efe. El propósito de esta futura comisión de expertos, ha insistido, es lograr soluciones para que estos casos no se repitan en el futuro. El pleno del Consell de Mallorca aprobó hace unas semanas crear una comisión de expertos por los casos de explotación sexual de menores tutelados, una iniciativa de los partidos progresistas que gobiernan la institución que no contó con el apoyo del resto de formaciones políticas.

Por contra, la oposición (PP, Ciudadanos, Vox y El Pi), quería crear una comisión de investigación en el seno del Consell de Mallorca, una propuesta que no salió adelante por la oposición de los partidos del gobierno presidido por el PSIB. De Juan ha dicho este lunes que con una comisión de expertos, frente a una comisión de carácter político, será posible obtener «mucha mejor información», se podrá analizar qué ha pasado y se concretarán propuestas de mejora, evitando así la «politización» de este caso. «Lo que nos interesa es que los niños y niñas estén protegidos», ha apostillado.