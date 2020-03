La revisión de ingresos deja a casi 270 asturianos sin su pensión no contributiva

0

El Gobierno estatal dejó de abonar cerca de 670 pensiones no contributivas por jubilación o invalidez el pasado año. En la mitad de los casos, la retirada de la prestación fue por causa mayor, es decir, por el fallecimiento del beneficiario, aunque en otros casi 270 casos la pérdida de la paga estuvo motivada por el control que de forma anual se realiza sobre el nivel de renta de estos pensionistas. Y es que cuando se superan las ratios que marca la ley, se pierde el derecho a seguir cobrando la pensión no contributiva.

Las pensiones no contributivas son aquellas que abona la Seguridad Social a las personas que no han cotizado nunca o por lo menos no el tiempo suficiente para acceder a una prestación contributiva ordinaria. Las hay de dos tipos, jubilación e invalidez, y en ambos casos sus beneficiarios, además de la paga, obtienen asistencia médica y farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. En España existen actualmente unos 451.000 beneficiarios, de los cuales casi 8.600 son asturianos.

La Ley General de la Seguridad Social establece que los pensionistas de invalidez y jubilación no contributivos están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de los ingresos personales y de los demás miembros de la unidad económica de convivencia referidos al año anterior y a los previstos para el año en curso. Además, establece que las pensiones reconocidas podrán ser revisadas de oficio por el órgano gestor o a solicitud del interesado o su representante, cuando se produzca variación de las circunstancias tenidas en cuenta para el reconocimiento. Así, como consecuencia de estas revisiones del nivel de ingresos, otros 444 beneficiarios vieron modificada la cuantía de su nómina, bien al alza o a la baja.

Las pensiones de este tipo que el Gobierno abona son bajas. En el caso de Asturias, la prestación media se sitúa en 375 euros en el caso de las de jubilación y de 415 euros en las de invalidez. El Principado concede a los titulares de pensión no contributiva un complemento siempre y cuando residan en una vivienda de alquiler por carecer de una en propiedad y el contrato de arrendamiento esté a nombre del perceptor.

Revisión anual

Para poder percibir esta prestación, los beneficiarios deben presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos no solo personal (con un tope de 5.538,4 euros al año), sino de los miembros de su unidad de convivencia, con datos del año anterior y referencia a las posibles variaciones previstas para el ejercicio en curso. En base a esa información, el Imserso realiza una revisión anual para ajustar la cuantía de la nómina o retirársela a aquellos que superen los límites.

En el caso de Asturias, ese control preestablecido llevó el año pasado a modificar la cuantía que percibían 95 pensionistas y a dejar sin paga a otros 36. De estos últimos, la mayoría (34) se quedaron sin la ayuda por superar el nivel de ingresos máximo, ya fuera el tope personal (en 7 casos) o el de la unidad familiar (en 27). A esto se suman otros 2 casos que la perdieron por diferentes motivos.

Revisión de oficio e instancia de parte

Además de las revisiones anuales a las que están obligados los beneficiarios, la Seguridad Social puede actuar de oficio cuando sospeche que se ha producido algún cambio en las circunstancias económicas o personales del beneficiario. En concreto, lo hizo el pasado año en 1.154 casos de las 8.600 pensiones no contributivas que estaban en vigor, lo que supone que lo hizo en uno de cada siete perceptores. Tras esta revisión, más de la mitad de pensionistas no contributivos, 651, se quedaron sin paga. La causa de pérdida en un 50 por ciento de estos 651 casos fue el fallecimiento del beneficiario. Cuando se produce esta circunstancia, los familiares deben comunicarlo antes de un mes. Pero otras 234 personas perdieron la pensión por incumplir los límites de renta. En el conjunto de España, fueron más de 16.500 los perceptores que dejaron de ingresar la prestación el año pasado tras la revisión de su nivel de renta, según la estadística que acaba de publicar el Imserso.