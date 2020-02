Carta íntegra del colectivo de Celadores Indignados

0

28/02/2020 12:48 h

Somos uno de los numerosos grupos de trabajadores del Sespa organizados a partir de la sinrazón de descalificaciones y sinsentidos que se han vertido en las redes sociales y medios de comunicación. Aunque mayoritariamente esté formado por celadores, también hay profesionales de la rama TCAE y auxiliares administrativos, todos trabajadores legítimos y de pleno derecho, siguiendo las normas de contratación que lleva a cabo el Sespa, bien sea por concurso-oposición, por listados del Sepe o promoción interna, los procesos selectivos que regulan diversos pactos de contrataciones.

No podemos quedarnos callados ante la información sesgada e interesada que se está dando por parte de los nuevos demandantes de empleo a nuestros pacientes y usuarios, así como a la opinión pública, ni dejar de mencionar los menosprecios, vejaciones y descalificaciones que sufrimos los que ya ejercemos nuestra profesión, llegando a calumniar y descalificar personalmente en grupos organizados de las redes sociales.

Nos negamos a ponernos a su altura, pero queremos contar lo que vivimos en este preciso momento, sin poner el dedo acusador encima de nadie.

Vamos a explicarnos con números, porque es la manera más fácil de entender nuestras posiciones en las bolsas de empleo. Un trabajador puntúa 0,004 por día trabajado, es decir, 365 días trabajados en un año suman 1.46 puntos, más el 1% de la nota del concurso- oposición en el caso de las personas que han decidido presentarse y aprobaron, ya que no era condición indispensable para los que ya estaban en la bolsa pública del Sespa. Ahora vienen las cuentas del baremo por formación de los cursos e investigaciones científicas. En un año, estando bien organizados, se pueden conseguir hasta 3,35 puntos con ellos, ¡sin haber trabajado ni un solo día! Dicha formación se puede realizar de manera virtual, en diversas páginas de Internet y, por supuesto, previo pago de una suscripción, además, sumándose al caso terceras personas que incluso se dedican al mercadeo de estos trabajos puntuables.

Los contratos superiores a un mes a los que se accede por promoción interna actualmente son el 50%. Subir este porcentaje al 100%, como se está proponiendo, nos parece abusivo también. Todos los trabajadores debemos tener derecho a mejoras en el empleo y en las contrataciones.

Según el pacto de contrataciones de 2018 del Sespa es la manera legítima de ir sumando puntos de capacitación profesional para acceder a los contratos que oferta. No vamos a criticar a las personas que lo han hecho, puesto que se han acogido a lo que se permitía legalmente.

Ahora bien, tenemos unas demandas muy claras. La experiencia debe revalorizarse con carácter retroactivo. No es profesional ni ético que la puntuación se logre con dinero y no con experiencia y años trabajando, puesto que los pacientes y usuarios se tratan con la profesionalidad y no con títulos obtenidos a distancia en Internet. La formación debe ser gratuita, en los centros de trabajo y presencial. Apoyamos al Sespa en su intención de rebaremar los méritos por día trabajado con carácter retroactivo en un nuevo pacto de contrataciones. Ha habido muchos pactos y se han cambiado según las necesidades planteadas en cada periodo.

Nos parece irónico que se diga que se están cambiando las reglas del juego, con esta posible modificación, cuando en junio de 2019 se instó al Sespa a que convocara la mesa de contrataciones para que permitieran la entrada de los nuevos demandantes procedentes de la OPE , así como que se modificaran las fechas de la nueva actualización de méritos para que ellos pudieran tener la opción de acreditar cursos y formación, aparte de la nota sumada a las categorías de celador y auxiliar administrativo, para que pudiesen empezar a trabajar por nota de examen. Esta circunstancia no se contempló para otras categorías como la de TCAE, por ejemplo, ya que tenían personal suficiente dentro de sus bolsas. A nosotros eso nos parece un cambio en las reglas del juego… Parece ser que los cambios solamente deben ser admitidos según las preferencias personales de cada nuevo demandante. Lógicamente una rebaremación por día trabajado no les va a interesar. Los puestos que subieron de esta manera tan sinsentido y a golpe de talonario no les iban a servir más que para pelearse y descalificarse entre ellos, en lugar de desdeñar la profesionalidad de las personas con experiencia demostrada de años.

Por otro lado, ahí están nuestros queridos sindicatos, a los que muchos de nosotros estamos afiliados. Derechos de los trabajadores están defendiendo pocos. Dejan que nos humillen por todos los medios y no les cuesta ni una palabra a favor de los trabajadores. Nos consta que tienen acceso y quejas de lo que está pasando y parece ser que el mercantilismo en el que han convertido sus sedes es más importante que defender a los trabajadores afiliados.

Deben tener información al respecto también las personas que trabajan y sostienen con sus impuestos el Sespa, sobre cómo se gestionan las bolsas para los contratos de su personal, y de cómo se ningunea la profesionalidad y experiencia, para puntuar de una manera tan desorbitada formaciones online. No creemos que prefieran que les trate ni asistan personas con puntos meramente comprados y pagados. Estamos segurísimos de que pondrían su salud en manos de profesionales formados trabajando y no desde una pantalla, y premiarían los conocimientos reales adquiridos en el ejercicio de las profesiones.

Esperamos que el Sespa escuche y se haga eco de lo que estamos planteando, ya que tenemos la certeza de que está al corriente de semejante distorsión de la información vertida por grupos interesados en desprestigiar a los profesionales que durante años han trabajado bajo sus normas.

El camino no ha sido fácil para ningún profesional en el Sespa, indistintamente de la manera legal y de pleno derecho por la que se ha accedido a sus contratos. Todas ellas, volvemos a incidir, están en los pactos de contrataciones. No nos olvidarnos de nuestros veteranos que tanto nos enseñaron y ayudaron, así como tampoco de los años de esfuerzos que les llevó a su situación de grandes profesionales, con contratos penosos de uno o dos días cada tres meses. Lo dejaban todo para ir puntuando algo, periodos de años sin poder acreditar sus méritos por formación en centros de manera presencial. Ahora, según algunos no sirven. Deben hacer nuevas oposiciones para demostrar lo que saben y valen.

Sabemos que el trabajo es imprescindible, pero todo en la vida no vale, y menos en la laboral. El derecho a trabajar en el sector público no debe poder comprarse. Las acusaciones deben tener que demostrarse. El baremo para la puntuación en las bolsas de trabajo de Sespa es el que se decide en los pactos de contrataciones, no es ninguna habladuría de chats sociales, está legalmente recogido y reflejado.