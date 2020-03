Barbón: «Asturias y Galicia tienen que ir de la mano en el reto demográfico»

0

02/03/2020

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aseguró en un acto en Lugo que Asturias y Galicia «tienen la necesidad imperiosa de trabajar de la mano en la defensa de sus intereses comunes» y, de forma concreta, para hacerle frente «al reto demográfico» y luchar contra la despoblación. El presidente asturiano hizo estas declaraciones en el transcurso de una jornada sobre «el reto demográfico» organizada por IdeaGaliciaLab, en la que también participó el secretario general del PSdeG y candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; y la secretaria provincial del PSdeG, Patricia Otero.

Durante su intervención, Adrián Barbón afirmó que, según su criterio, no debemos hablar de «drama, problema o agonía demográfica», porque esos términos trasladan la idea de que la situación es ya «irreversible». A su juicio, eso no es así, por lo que hay que hablar «de reto», ya que, aunque «los retos» impliquen dificultades, «se pueden ganar». Reconoció que la solución a la deriva demográfica de las últimas décadas, evidentemente, no llegará «de un día para otro», además de subrayar que el «reto demográfico» fue «el gran olvidado» durante el último gobierno del Partido Popular, el que presidió Mariano Rajoy.

En ese sentido, recordó que en otros lugares se han puesto en marcha políticas demográficas «desde los años 60», por lo que en España «vamos con retraso». En todo caso, precisó que «de nada sirve» poner en marcha políticas específicas para luchar contra la despoblación en Galicia o Asturias si «no somos capaces» de alcanzar una coordinación con «visión de estado», que implique a todo el país. Barbón recordó que también en su comunidad van «con retraso», pero aun así subrayó que en la estructura de su gobierno se ha creado «un comisionado para el reto demográfico» que depende directamente del presidente del Principado.

En su turno, Gonzalo Caballero avanzó que, si llega a gobernar en la Xunta de Galicia, una de sus medidas para hacer frente al «reto demográfico» será elaborar un mapa de servicios básicos que garantice el acceso a los mismos a la población de todo el territorio gallego, dentro de un límite de tiempo y de distancia que quedará fijado por ley. Además, abordará otro tipo de medidas, como mejoras en el transporte público o un fondo de cohesión para atender a los ayuntamientos que se encuentran en una situación de «grave crisis» demográfica.

También propondrá la creación de una agencia, en línea con el modelo escocés, para luchar contra la despoblación, que dependa directamente de la Presidencia de la Xunta de Galicia, un organismo que evaluará la repercusión en el medio rural de todas las medidas adoptadas por el gobierno gallego, según informa Efe.