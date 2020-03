Microbiología descarta uno de los positivos de coronavirus en Asturias

Las pruebas del COVID-19 se incluirán en todas las analíticas de virus respiratorios y se rescatarán las muestras de las últimas cuatro semanas, para determinar si se ha podido pasar por alto algún positivo

El Principado adopta nuevas medidas en su intento por frenar la trasmisión del coronavirus y por determinar si se está produciendo una circulación comunitaria del virus, es decir, si existen transmisiones locales. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y el jefe del Servicio de Epidemiología, Ismael Huerta, han adelantado que se practicará la prueba del COVID-19 a todos aquellos pacientes a los que se pida analíticas para ver si sufren un virus respiratorio y no solo a los casos sospechosos. Además, se recuperarán las muestras tomadas a pacientes con infecciones respiratorias de las últimas cuatro semanas y también comprobarán si hay presencia del COVID-19. Su objetivo es comprobar si se ha pasado por alto algún diagnóstico que, en principio, no tenía otros factores de riesgo asociados. Sin embargo, no se va a realizar ningún seguimiento específicos de los estudiantes eramus que retornen de otros países. Con ellos se seguirá el mismo sistema que con el resto de asturianos. Si no presentan síntomas, no se realizará ningún control

