06/03/2020 14:34 h

Más de 300 estudiantes se han manifestado este viernes en Oviedo en el marco de los actos por el Día de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo. Entre proclamas contra el pin parental de Vox y en defensa del movimiento feminista han recorrido el centro de la capital asturiana desde la plaza de la Escandalera hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Convocados por Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes, alumnas y alumnos de secundaria han protestado contra los intentos de la formación de Santiago Abascal de «imponer» el denominado 'pin parental' sobre el contenido formativo que se imparte en las aulas.

«No vamos a permitir que se retroceda a la educación franquista», ha apuntado una de las organizadoras en declaraciones a los medios, al tiempo que ha estimado en un 80% la participación en la huelga estudiantil.

Ante la polémica generada por el uso del lema «Sola y borracha quiero llegar a casa» publicado en el perfil del Ministerio de Igualdad en una red social, sostienen que solo «los energúmenos» no son «capaces de entender la frase». «Queremos llegar a casa sin que nos pase nada», dicen, remarcando que esa proclama no incita al consumo de alcohol entre las mujeres sino que reclama que estar borracha no sirva «de excusa» ante una violación.

Bajo una intensa lluvia arrancó la concentración en La Escandalera, que acompañó a intervalos a jóvenes de Oviedo y de otras partes de Asturias que se sumaron a la marcha. También integrantes del movimiento de pensionistas se acercaron para mostrar su apoyo a la huelga feminista estudiantil y animaron a participar en los actos del 8M. A la misma hora en Gijón tuvo lugar otra movilización complementaria.

«Hoy hemos vuelto a vaciar las aulas y llenar las calles de más de 35 ciudades en todo el Estado para dejar claro que la lucha por los derechos de las mujeres jóvenes trabajadoras continua con fuerza en las calles. A pesar de que muchos y muchas querían dar por acabado y enterrado nuestro movimiento, este año ¡las y los estudiantes volvemos a hacer huelga general feminista!», han remarcado en el manifiesto; según recogió Europa Press.