Asturias se acerca a los 250 positivos y registra cuatro curaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias s.d.m.

18/03/2020 12:28 h

El Principado registra un total de 242 positivos en coronavirus. Ese es el balance total registrado desde el inicio de la epidemia del COVID-19, incluido el docente del Masaveu fallecido y las curaciones. La Consejería de Salud ha explicado que ha dado un alta más. De hecho, ya son cuatro los asturianos que han conseguido superar la enfermedad. El balance de críticos, en cambio, sigue aumentando también. Cinco de los positivos permanecen ingresados en el UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El número de nuevos casos registrados en el Principado en las últimas 24 horas asciende a 49. El balance unificado lo ofrece ahora el Ministerio de Sanidad, con la información recopilada entre las comunidades a las ocho de la tarde del día anterior. Hasta ahora la Consejería de Salud del Principado ofrecía sus propias cifras al mediodía. Este cambio en el método explica, en parte, el hecho de que haya habido tantos positivos en esta última actualización.

Llamamiento

Por otra parte, en el cuarto día de confinamiento el Principado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. Salud insiste en la necesidad de cumplir con el confinamiento aunque no haya síntomas. Instaa cumplir las medidas establecidas en el estado de alarma que suponen el confinamiento en sus casas. En particular a todas las personas que hayan estado en zonas de riesgo, especialmente en Madrid. Deberán cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario, aunque no tengan síntomas, para evitar la transmisión del virus.

El número de casos seguirá incrementándose en los próximos días. Las medidas de aislamiento puestas en marcha desde el sábado tardarán todavía unos días en verse por eso, insisten las autoridades sanitarias, es fundamental extremar las recomendaciones de aislamiento y de higiene respiratoria.

La administración reclama que no se acuda de manera innecesaria a los centros sanitarios. Ante síntomas de fiebre, tos o falta de aire es preciso llamar a los teléfonos 984 100 400, 900 878 232 o 112 (marcando el 1), para recibir las indicaciones precisas.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recuerdan que las recomendaciones frente al coronavirus continúan siendo las mismas. Las personas que han viajado a alguna de las zonas consideradas de riesgo (China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las regiones italianas de Lombardía, Veneto, Emilia-Romagna y Piamonte) y que presenten los síntomas de tos, fiebre o dificultad respiratoria deben ponerse en contacto con el 112 o con 984 100 400 el para obtener información sobre las actuaciones que han de realizar. Se insiste en que la medida más eficaz para prevenir la transmisión de los virus respiratorios, entre ellos el nuevo coronavirus, es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. También se aconseja utilizar la flexura del codo o pañuelos desechables de un solo uso para toser o estornudar.