Alerta ante una ola de despidos fraudulentos en contratos de obra y servicio

20/03/2020 17:49 h

CCOO de Industria ha trasladado a la autoridad laboral asturiana la actuación de algunas empresas que están aplicando el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la pandemia del COVID-19 mediante despidos injustificados de trabajadores que tenían contratos de obra o servicio.

En un comunicado, el sindicato asegura que se trata de «una gravísima irregularidad y una mala interpretación de la norma» por lo que apela a la responsabilidad empresarial para ponerle freno y que estos trabajadores no tengan «una incertidumbre o perjuicio a mayores en momentos tan críticos».

CCOO incide en que, pese a la paralización de muchas de las obras en sectores industriales a raíz de la declaración del estado de alarma, esa forma de actuar es «absolutamente fraudulenta» ya que las obras se han paralizado, pero no finalizado y, por tanto, tampoco debe de finalizar el contrato de trabajo vinculado a la misma.

Esta forma de actuar, subraya, causa un gravísimo perjuicio a estos trabajadores ya que les impide, al tratarse de una extinción contractual y no una suspensión mediante un ERTE, disfrutar de los beneficios recogidos en el decreto de medidas extraordinarias que permite, al estar en situación de suspensión, tener prestaciones por desempleo aunque no tuviesen derecho a ellas o que no las consuman por esta causa, informó EFE.