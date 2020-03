Un toque de atención desde Bérgamo: «Nosotros nos dimos cuenta cuando ya era un poco tarde»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 20/03/2020 17:03 h

Son muchos los italianos que durante estos días aprovechan las redes sociales para enviarle al mundo un mensaje: «seguid las indicaciones ahora, y no cuando sea demasiado tarde». Bien lo saben ellos, que reconocen que en el momento en el que comenzaron a darles indicaciones sobre quedarse en casa y limitar su ocio, la gran mayoría hizo oídos sordos, lo que les ha llevado hasta la situación actual. Entre quienes tratan de alertarnos a todos, se encuentra Elena Alchieri, exalumna del programa doctoral de la Universidad de Oviedo y residente en Bérgamo, la ciudad que actualmente se ha ganado el sobrenombre de la Wuhan de Italia.

«Todos estábamos convencidos de que esto no iba a ser más que una simple gripe y en el arco de muy poco tiempo se ha convertido en una pandemia que no entiende de edades. Nosotros nos dimos cuenta cuando ya era un poco tarde», explica la doctoranda. Y es que no fue hasta el 23 de febrero cuando en Italia comenzaron a cerrarse lugares de ocio o centros de estudios, momento en el que muchos comenzaron una autocuarentena. «Lo que estoy viendo en España es que hay mucha gente que no acaba de creérselo y que sería necesario poner medidas de este tipo para realmente acotar un poco el problema, porque no veo que haya mucha concienciación por parte de la opinión pública», añade.

Alchieri quiere enviar un mensaje positivo alentándonos a utilizar bien las dos semanas de ventaja que llevamos con respecto a Italia, para hacer las cosas mejor. Anima también a utilizar este tiempo para agilizar la disposición de la compra de material sanitario, ya que esto si que nos puede servir a la hora de proteger a quien nos protege a nosotros, es decir, al personal sanitario. «Estas medidas son temporales, hay que acatar las normas ahora porque no queda otra. Esto marcara un antes y un después en la vida de todos, pero de esta se sale. Aquí hemos visto algunos casos de gente que se ha curado y que piden que se continúe con los mensajes de apoyo porque animan mucho, unidos, pero en la lejanía. Apelamos al sentido común de la gente y a que se acaten las normas que se están proporcionando, y si no lo hacéis por vosotros, hacerlo por vuestros hijos o familiares, porque esto es responsabilidad de todos», detalla la italiana.