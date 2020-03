La pesca asturiana echará el ancla si continúa el descenso de los precios

0

23/03/2020

La flota pesquera asturiana estudia la paralización total de su actividad si, como prevén los patronos, continúa la caída de precios por la falta de consumo derivado del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García, ha confirmado que la flota de cerco, con cinco barcos, ya está parada, al igual que el centenar que conforman la del conjunto del cantábrico que faena con este arte, y no se descarta en los próximos días el amarre total de todas las naves.

La decisión ya adoptada para lo cerqueros se valorará hacerla extensiva a la totalidad de la flota en los próximos días porque los pescadores se están exponiendo mucho y se quejan de que el Gobierno de España no ofrece ningún incentivo para seguir faenando. «Al contrario, todo son problemas, porque no podemos circular por la carretera con normalidad, lo cual es contradictorio si tenemos en cuenta que luego vivimos toda la semana en un barco», ha declarado el patrón mayor de Asturias. Adolfo García se refiere a las restricciones que el estado de alarma aplica a la movilidad en coche, donde únicamente puede viajar una persona para dirigirse a su lugar de trabajo, en este caso donde esté el barco, que no siempre es donde tiene su base, lo que obliga a la tripulación a desplazarse.

Ven una contrariedad en el hecho de que, por una parte, tengan que guardar las distancias en el interior de un vehículo o una furgoneta, cuando luego van a estar conviviendo diariamente en embarcaciones cuyo tamaño no permite en muchos casos mantener esas distancias de seguridad para impedir la propagación del coronavirus. «Todo esto se va a cumulando, la gente se está exponiendo mucho y no hay nada por parte del Gobierno Central que nos dé ganas de seguir; no hay ningún incentivo económico, al contrario, estamos perdiendo dinero de constante», ha indicado Adolfo García, que advierte de que, de seguir así la situación, la flota parará.