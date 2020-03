Los insultos a una sanitaria que llegó a casa de noche tras 12 horas de trabajo

0

Redaccion 24/03/2020 17:41 h

Quedan por lo menos tres semanas de confinamiento en casa por la epidemia de coronavirus y conviene mantener la calma, sobre todo, quienes se ponen a insultar desde sus ventanas a las personas que ven por la calle. A veces hay casos que no tienen justificación -y ya se están poniendo sanciones por ello-, pero en otras ocasiones se trata de personas que llegan de trabajar. Y así le ha ocurrido a una sanitaria de Oviedo que suma su testimonio en un hilo abierto en Twitter sobre casos de insultos proferidos desde las ventanas en Asturias. Ella, el pasado domingo, llegaba a su casa tras un largo turno en urgencias y recibió, en lugar de los aplausos de las ocho de la noche, un inmerecido rapapolvo en su vecindario.

«Después de atender emergencias 12 horas, uniformada -con mi uniforme se ve claramente donde trabajo- y me apalearon en las ventanas. Por llegar a las 22 horas en coche y justificado», cuenta en respuesta al hilo abierto por otro tuitero sobre los insultos de vecinos que están recibiendo personas por salir de casa.

«Pasé dos controles de la Nacional y, nada más ver el uniforme y el justificante, no he tenido problemas. Oye, pues los tengo en el vecindario. Hay mucho policía, epidemiólogo y político que sin serlo saben más que el resto», continúa la sanitaria, que no es la única cuyas salidas justificadas no son bien recibidas en el vecindario.

En el mismo hilo, un farmacéutico de Oviedo también explica que el viernes pasado cerró la farmacia a las ocho de la tarde. «Bajé a casa donde estaba esperando mi chica con el perro para subir juntos. El comentario de unos vecinos fue que vaya huevos llegar justo con el aplauso diario. Como si nos estuviéramos regocijando. Después de 12 horas de farmacia».

Lo dicho: no siempre quienes están en la calle lo hacen por pasar el rato y salir del confinamiento domiciliario en esta situación excepcional. «Entiendo la angustia de la gente de estar en casa, pero no es justificable para tratar así a nadie y mucho menos a los que estamos expuestos por obligación», añade el farmacéutico.