Mascarillas y guantes, ¿cuándo y cómo se deben utilizar?

Asturias 28/03/2020

Asturias 28/03/2020 05:00 h

«La medida más efectiva, más barata y fácil de conseguir es lavarse las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Además es mejor para la piel que el alcohol o el gel desinfectante, que debería dejarse para cuando no es posible lavarse con agua y jabón». Es el consejo de una farmacéutica asturiana que a diario, como el resto de profesionales del sector, sigue atendiendo a personas a pie de mostrador, algunas de las cuales acuden todavía en busca de guantes o mascarillas. Pero hace ya tiempo que comenzaron a escasear y hoy son bienes muy preciados por quienes realmente los necesitan: profesionales sanitarios, pacientes inmunodeprimidos, personas que cuidan de pacientes afectados y personas contagiadas por el nuevo coronavirus.

En las propias farmacias, se opta por seguir estas medidas de higiene básicas, manteniendo la distancia de seguridad y desinfectándose después de cada dispensación. Aún así, algunas de las personas que salen de su confinamiento domiciliario, por ejemplo para hacer la compra, llevan mascarillas y guantes. De mano, no todos los tipos de mascarillas son eficaces para prevenir el contagio -las de tela por ejemplo no sirven- y, en segundo lugar, ya que se utilizan conviene saber cuál es la forma adecuada de emplear estos materiales.

En los cursos formativos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España que estos días realizan buena parte de los profesionales para ponerse al día del nuevo coronavirus se recalca, por ejemplo, que el uso indebido de mascarillas, aparte de promover el miedo y la discriminación de personas y colectivos, es una medida por sí sola insuficiente para proteger de la transmisión de infecciones respiratorias. Además, en esos cursos, se insiste en que usar mascarillas produce una falsa sensación de seguridad que puede comprometer la puesta en práctica de otras medidas generales fundamentales que se están repitiendo hasta la saciedad estos días: quedarse en casa o, si se debe salir a la calle, lavarse las manos con agua y jabón, mantener la distancia de seguridad mínimo de un metro y no tocarse la cara.

En este sentido, conviene recordar que la transmisión del nuevo coronavirus es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones podrían infectar a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Además, la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros es poco probable.

Aclarado este aspecto, estas son algunas cuestiones, incluidos algunos rumores sin base alguna, que se deben tener en cuenta a la hora de protegerse y si se están utilizando mascarillas y guantes.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias, según recoge el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, incluyen:

1. Higiene de manos frecuente, especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos. En todo caso, es preferible siempre el uso de agua y jabón.

2. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo de papel, que debe desecharse tras su uso. ¿Por qué? Los farmacéuticos explican que mantener una buena higiene respiratoria contribuye a proteger a las personas que nos rodean, no sólo de la transmisión del virus, sino de otras enfermedades como el resfriado y la gripe.

3. Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas. Se debe mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona, especialmente ante toses o estornudos. ¿Por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y, con ellas, el virus siempre y cuando la persona que tose tenga la enfermedad.

4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Dentro del estado de alarma, por ello, es obligatorio mantener la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contactos.

5. Ante síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, se debe buscar atención médica y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. ¿Por qué? Esto protege a uno mismo y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones.

¿Cómo hay que lavarse las manos?

Los farmacéuticos recomiendan seguir la siguiente secuencia: mojar las manos con agua y aplicar suficiente jabón, frotar las palmas, frotar los dorsos de las palmas, lavar dedos a dedo, aclarar con abundante agua y secar con una toalla de un solo uso. En este vídeo de Transinsa, publicado a mediados de febrero, mucho antes de que se declarara el estado de alarma en España, se explica cómo debe realizarse ese lavado de manos según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

February 19, 2020

¿Debo utilizar mascarillas para protegerme?

La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

En este sentido, desde los colegios farmacéuticos se recuerda que las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que están enfermas y que, en todo caso, un uso inadecuado puede contribuir al desabastecimiento en situaciones para las que sí están indicadas. Por ello, si la persona no está enferma o no cuida de una persona que sí lo esté, se malgasta una mascarilla en un momento en el que estamos viendo que son materiales escasos y valiosos allí donde se necesitan.

¿Cómo se usan las mascarillas de forma adecuada?

Partiendo de que no es una recomendación que, por el momento, se aplique a la población en general, su empleo debe atenerse a normas de uso y eliminación adecuados ya que en caso contrario pueden incrementar el riesgo de transmisión. Estas medidas correctas son las siguientes:

-La mascarilla debe colocarse de forma que se ajuste lo mejor posible a la cara.

-No debe tocarse mientras se lleva puesta y se deben lavar las manos si se toca de forma inadvertida.

-Debe sustituirse si está húmeda por una limpia y seca.

-Al quitarla, debe hacerse desde la nunca, sin tocar la parte frontal.

-Se deben lavar las manos después de quitarse la mascarilla

-No deben reutilizase las mascarillas de un solo uso. Deben desecharse al quitarlas.

¿Se puede reutilizar una mascarilla? ¿Se puede lavar? ¿Se puede esterilizar con un desinfectante de manos?

No. Las mascarillas, no deberían reutilizarse. De hecho, cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada.

¿Y los guantes?

Si se utilizan guantes, éstos se deben cambiar frecuentemente y desecharlos tras cada uso. En cualquier caso, los expertos alertan también de la falsa sensación de seguridad de utilizar guantes durante toda la jornada de trabajo, porque esa sensación de protección podría conllevar un menor lavado de manos con agua y jabón, que es lo realmente importante.

¿Cuál es el uso adecuado de los guantes?

Los guantes no sustituyen el lavado de manos y por eso, si se están empleando, hay que lavárselas antes y después de usarlos. Una vez puestos, hay que evitar tocarse la cara con ellos y, para quitárselos, la forma de hacerlo es darle un pellizco en la zona de la palma y darle la vuelta. Para el otro guante, se introduce el dedo índice de la otra mano y se le da la vuelta. Se tiran a la basura y se lavan las manos con agua y jabón.

Otras cuestiones de interés sobre las que también informan desde los colegios de farmacéuticos son las siguientes:

¿Cómo se limpia una superficie que se piensa que está infectada?

Con un desinfectante común para matar el virus. Tras ello, hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, además de evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus?

No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus. Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias.

¿Es bueno aplicarse aceite de sésamo en la piel para impedir que el nuevo coronavirus entre en el cuerpo?

No. El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus. Hay desinfectantes químicos que, aplicados sobre las superficies, pueden matarlo, como los desinfectantes a base de lejía o cloro, algunos disolventes, el etanol al 75%, el ácido peracético y el cloroformo. Sin embargo, estos productos tienen una eficacia escasa o nula contra el nuevo coronavirus si se aplican en la piel o bajo la nariz y, además, pueden dañar la piel.

¿Se transmite el nuevo coronavirus a través de picaduras de mosquitos?

No. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos.

¿Cuál es el botiquín básico que debemos tener en casa por si algún miembro tuviera el virus?

No son necesarias recomendaciones específicas sobre el botiquín casero por esta infección. No implica un cambio sustancial en las recomendaciones. Por tanto, antitérmicos habituales (paracetamol, ibuprofeno), cuidar la hidratación y pedir consejo siempre a un profesional sanitario.