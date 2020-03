Laviana aporta su granito de «tela» contra el coronavirus

0

Redacción 28/03/2020 18:10 h

En estos momentos, no todo son malas noticias. Reconocer la labor de sanitarios, policías, personal de limpieza y de supermercados, es algo que une a todos los españoles en sus balcones cada tarde. Pero la dedicación de muchos vecinos va más allá. Es el caso de varios grupos de personas de diferentes colectivos de Laviana, quienes han aunado sus fuerzas para fabricar mascarillas que se distribuirán en el concejo. Es la manera de aportar su granito a una lucha común contra el brote de coronavirus. Así, están tratando de dotar de medidas de seguridad a los trabajadores para ganar al COVID-19.

Cerca de una treintena de voluntarios, bajo la coordinación del Ayuntamiento para garantizar las medidas de seguridad, se ponen manos a la obra, aguja y máquina en mano, cada rato libre que tienen para conseguir los mejores números de producción posibles. La tela empleada pertenece a la empresa Sontara, la cual está proporcionando a muchos ayuntamientos la concreta tela técnica de cinco micras de grosos que impide que traspasen los virus. Esta, además, es lavable, por lo que se puede esterilizar y volver a reutilizar si fuera necesaria.

No buscan aplausos individualizados, por lo que no ponen nombres propios a la gente que está ayudando, sino que se consideran una fuerza de unidad por parte de todo el concejo. Pero entre los muchos grupos, está una modista y un ex concejal que con su máquina de coser y un patrón propio comenzaron a fabricar las mascarillas ayudados por un ajustador mecánico. O una familia entera con otra ex concejala de Laviana a la cabeza que ha ideado un perfecto y eficaz sistema de fabricación en cadena, con las medidas de distancia de seguridad, para conseguir tener ya listas decenas de mascarillas.

También una trabajadora de la Residencia del ERA, junto a su marido, trabaja durante sus horas de descanso sin cesar para construir mascarillas. O una mercería local está dotando de goma, material y tejido para crear las bandas elásticas de sujeción, en las que también se emplean sábanas de algodón y todo material que se pueda utilizar. Y es que saben que cada gesto, por pequeño que parezca, es un pasito más para vencer al coronavirus y un día menos para abrazar a sus familiares.

Entre todos los grupos, durante este fin de semana, esperan obtener cientos de mascarillas, que el Ayuntamiento gestionará su recogida para trasladar al área de Servicios Sociales de Laviana y organizar su distribución primero entre el personal sanitario, agentes de seguridad de la Policía Local y Guardia Civil, trabajadores de Servicios Sociales, auxiliares de Ayuda a Domicilio, pero por supuesto también a trabajadores de supermercados, taxistas, transportistas, personal de la Residencia de Personas Mayores de Laviana, trabajadores municipales, personas de riesgo, etc.

Elaboración de las mascarillas

Con patrones propios que han diseñado, siguiendo tutoriales, y gracias a esta tela técnica, han conseguido mascarillas con todas las garantías en las que solo será necesario cambiar los filtros. Los patrones disponen de tres caras internas y externas claramente identificadas, y otra más a modo de saquito para meter la funda.

De esta manera, no necesitan varilla, son cómodas y consiguen cubrir boca y nariz. Antes de comenzar la fabricación de las mascarillas la tela técnica se lava a 60 grados con lejía. Una vez finalizadas también se vuelven a lavar a la misma temperatura con lejía y se les pasa calor con una plancha, para a continuación precintarlas individuamente en film de plástico.