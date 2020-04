«Adiós guapas»: una paciente de 54 años abandona la UCI de Cabueñes

0

05/04/2020 13:10 h

Aun convaleciente, tumbada en la camilla y con la vía en su brazo derecho, pero sonriendo debajo de la mascarilla, así ha abandonado una mujer de 54 años la UCI de Cabueñes. Se trata de la segunda paciente COVID-19 positiva que ha salido de la unidad de cuidados intensivos de este centro, que el viernes dio el alta a una mujer de 82 años.

La UCI de Cabueñes, con capacidad para 27 pacientes, por el momento no ha superado los once, una tercera parte de los que atiende habitualmente. No obstante, si el número de ingresados críticos aumentase, tiene la posibilidad de ampliarse. Lo mismo sucede en las Urgencias. Según ha explicado la Consejería de Salud, está asistiendo a solo un tercio en comparación con la afluencia típica para esta época del año. Mientras, la hospitalización se ha mantenido estable desde el pasado 22 de marzo, fecha en que empezaron a ingresar en este centro sanitario diagnosticados con el nuevo coronavirus.

El vídeo que acompaña este información muestra la salida de la paciente de la UCI. Saludando con sus dos manos, sonriendo y diciendo «adiós guapas», a las profesionales que la aplauden ataviadas con el equipo de protección individual.

Escenas parecidas se han repetido ya en el Hospital Universitario Central (HUCA), donde otros pacientes recuperados han podido regresar a planta. Los profesionales sanitarios rinden estos homenajes a los enfermos a los que han cuidado durante semanas y que están remontando.

La última celebración en el HUCA, y por partida doble, tuvo lugar el viernes. Dos pacientes de 63 y 34 años fueron dados de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos y trasladados a planta. Ambos habían sido ingresados por cOVID-19 el 19 y el 23 de marzo respectivamente, y ahora serán trasladados a planta. Un vídeo grabado por los propios profesionales mostraba el momento en el que salía el más joven de los dos. Ataviados con su equipamiento de trabajo, los profesionales aplaudían su camino hacia la planta. El paciente, cubierto con su mascarilla y todavía débil, les devolvía el agradecimiento con la mano.

El pasado 23 de marzo se daba de alta a la primera paciente con coronavirus de la UCI, una mujer de 56 años de edad que había ingresado 14 de marzo. Nueve días después, la enferma pudo abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos entre los aplausos de todo el personal sanitario. La mujer salió con una mascarilla de oxígeno y en silla de ruedas y devolviendo el aplauso a los sanitarios que la esperaban en el pasillo.