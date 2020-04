Gráficos para entender el coronavirus en Asturias

0

La Voz de Asturias SUSANA D. MACHARGO JUDIT SANTAMARTA

09/04/2020 22:56 h

No hace falta perderse en mil explicaciones para hacer un recorrido por los ocho gráficos que ilustran esta información. Muestran con curvas cómo ha sido la evolución de la epidemia del coronavirus en Asturias a lo largo de algo más de tres semanas, en los peores momentos del COVID-19. Son curvas y números fríos, sin nombres y apellidos de pacientes y fallecidos, de profesionales sanitarios o de efectivos de las fuerzas de seguridad. Pero son una forma de comprender la magnitud de la tragedia en toda su dimensión. En apenas un mes, se han tomado muestra a más de 20.000 asturianos y otros centenares pasan su cuarentena en casa sin ningún tipo de test. Han muerto más de 100 personas, la mayoría de edad avanzada y los hospitales están tratando a centenares de pacientes. El resto de asturianos son testigos a través de sus ventanas de un confinamiento que mantiene en casa a millones de habitantes de todo el planeta.

Casos totales

Esta es una de las curvas que nunca dejará de crecer. Asturias se asoma a los 2.000 positivos a un ritmo ralentizado, con la impresión de que, si no pasa nada raro en las próximas jornadas, el confinamiento ha dado sus frutos. Preocupa todavía la situación en las residencias de ancianos, donde se siguen confirmando casos todos los días, fundamentalmente, en residentes. Aquí es donde mejor se puede observar cómo la gráfica llanea o cómo se vive una fase de mesetas, es decir, no crece disparada al infinito. En este caso, el gráfico está elaborado con una escala logarítmica

Nuevos casos diarios

Ha marcado fuertes fluctuaciones. A días positivos, les han seguido días muy negativos, con unas líneas que pintaban un horizonte confuso. Tras un balance de 50 casos nuevos, se ha registrado alguno de 150, tres veces más. Este es, por tanto, el gráfico más inconstante de todos pero deja ver una tendencia. Está lejos de esos máximos. Sin embargo, el viernes ha dejado un regusto amargo. Tras tres jornadadas encadenadas de cifras positivas, ha sufrido un repunte, con 62 positivos más en apenas 24 horas. Algunos especialistas temen, además, que vuelva a crecer si se decide ampliar la población a la que se realizan los test. Esta fue la curva que primero comenzó a descender. Si no se conseguía reducir la transmisión y, por tanto, el número de contagiados, era imposible refrenar la epidemia.

Tasa de multiplicación de los casos

La denominada tasa de multiplicación ayuda a calcular si se ha detenido la expansión de la epidemia. Lo que hace en realidad es comparar la cifra actual total de casos con la registrada cuatro días antes. Es decir se dividen los casos actuales totales entre los casos totales de cuatro días antes. El objetivo sería llegar a una tasa de multiplicación de 1. Esto significaría que se habría detenido la expansión de la pandemia. Es una fórmula sencilla de medir la difusión. En el número de contagios totales siempre va a seguir aumentando pero lo importante es que la tasa se reduzca. Asturias está más cerca de su objetivo que el conjunto de España. Esto es uno de los aspectos que hace pensar en una salida escolonada del confinamiento.

Mortalidad

La mortalidad no parece controlada. Los profesionales sanitarios todavía están tratando en los hospitales casos graves, con serias complicaciones respiratorias que pueden seguir ampliando la lista de fallecidos. Ayer viernes, el Principado batió su propio máximo diario de muertos al sumar once más. En total, la cifra asciende a 121. Al menos, 55 eran usuarios de residencias de ancianos. Ese parece seguir siendo el punto débil, los brotes en los geriátricos.

Ingresados en UCI

No llegar a 100 ingresados en UCI. Esa parecía un buen muro de contención de la epidemia de coronavirus. El volumen de críticos es importante y tiene una incidencia directa sobre la mortalidad. Asturias registró la cifra máxima de pacientes en las unidades de cuidados intensivos el pasado sábado, 4 de abril. Eran 83. Desde entonces, la cifra, poco a poco pero de manera sostenida, ha ido descendiendo. El último dato de Salud, recabado a última hora del jueves, 9 de abril, son 65, la misma cifra que 24 horas antes y que el viernes 27 de marzo, cuando todavía estaba en plena expansión. El gráfico recoge de manera clara el punto de inflexión. No obstante, los hospitales asturianos tenían capacidad para más. Se habían habilitado salas de reanimación, en Avilés se habían añadido cuatro camas más... Si en las próximas horas se confirma, parece que no va a ser necesario.

Ingresados en planta

La mejoría de este indicador es más reciente. Hace apenas 72 horas que comenzó a descender. Las curaciones se dispararon al tiempo que descendían los pacientes ingresados en las UCIs y en planta. En este caso, se tocó techo el lunes, 6 de abril, con 377 pacientes repartidos por los hospitales asturianos. Ayer, viernes, ya eran 346. El punto de inflexión es todavía menos perceptible que el de la UCI. Al haber reducido toda la actividad hospitalaria a urgencias, casos inaplazables y coronavirus, los centros no han estado al máximo de su capacidad. El gerente de Especializada, del área sanitaria IV, Luis Hevia, ha señalado en varias ocasiones en la última semana que el HUCA estaba al 60%.

Curaciones

El ritmo de las curaciones se ha ido intensificando en los últimos días. Comenzó de manera muy lenta pero se ha acelerado. Ese cambio de velocidad también es perceptible en el gráfico. Hasta hace diez días se contaban las curaciones diarias con los dedos de las manos. Ahora ya se han registrado jornadas de 50. Al igual que ha sucedido con otros indicadores, ayer viernes, sufrió un ligero frenazo. Curaciones no es lo mismo que altas hospitalarias. En las últimas semanas, los especialistas han derivado a sus domicilios a pacientes que tras pasar unos días ingresados habían mejorado y podían seguir su tratamiento sin necesidad de estar en planta. La curación se confirma con dos análisis consecutivos negativos.

Pruebas

El Principado ya ha realizado más de 20.000 anaálisis PCR, el más seguro de todos. En concreto, el último dato oficial de la Consejería de Salud indica que se se han procesado un total de 20.409 muestras. De hecho, el consejero Pablo Fernández aseguró esta semana en una comparecencia en el grupo de trabajo de la Junta General que «en Asturias se hacen más por millón de habitantes que Corea del Sur, que Suiza, que Noruega o Italia».