Semana Santa en tiempos de coronavirus: una procesión de balcón a balcón en Sama

Redacción 11/04/2020 18:20 h

Muchos son los españoles que esperan ansiosos cada año la Semana Santa para vivir los pasos. Muchos devotos llevaban haciendo la cuenta atrás desde que el pasado año terminara la anterior. Pero como todo en tiempos de coronavirus, ha tenido que ser suspendida la cita de este año. Aunque no todos han querido resignarse a ver los vídeos que guardan en sus aparatos electrónicos del año pasado. En Sama, los vecinos han decidido llevar a cabo los pasos, donde los costaleros, en vez de portar la imagen en sus hombros, agarran una cuerdecita que, de ventana a balcón, y viceversa, hace el recorrido del particular paso de este año, como puede verse en el vídeo que acompaña a la noticia. El paso acaba con los aplausos de todos los vecinos, felices, de poder, aunque no sea lo tradicional, disfrutar de esta manera de la Semana Santa.