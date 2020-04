Los alumnos podrán hacer exámenes y tendrán notas pero solo repetirán de manera excepcional

0

La Voz de Asturias Susana D. Machargo.

15/04/2020 18:41 h

«La prioridad es la salud». Esa ha sido la frase más repetida por la consejera de Educación, Carmen Suárez, en una intervención telemática en la que ha despejado la incógnita que desde hace un mes preocupa a las familias: cómo concluirá el actual curso, reconvertido de presencial en telemático por la irrupción del coronavirus. Suárez ha indicado que las clases no se retomarán hasta que las autoridades sanitarias den todos los parabienes pero también señaló que no se adelantarán las vacaciones. El calendario escolar se mantendrá inamovible, con el fin de las clases el 23 de junio y de las actividades en centros el día 30 de junio. Los alumnos tendrán que seguir realizando tareas de repaso o de refuerzo de lo ya aprendido. Solo en cuarto de Secundaria y en segundo de Bachillerato se pondrán avanzar contenidos, para garantizar la graduación de sus estudiantes y el buen desarrollo de la prueba de acceso a la universidad. Los centros educativos tendrán que mandar a la administración un plan de trabajo que puede incluir la celebración de exámenes, siempre que se ofrezcan todas las garantías. Los estudiantes tendrán notas por partida doble: un informe de competencias y un boletín con las calificaciones numéricas. Solo repetirán de manera excepcional aquellos que no hayan alcanzado las competencias básicas y que sus docentes crean que no podrán alcanzarlas tampoco en el curso siguiente. La referencia básica será lo que hayan hecho durante la primera y la segunda evaluación.

Así lo ha explicado Carmen Suárez, que se ha mostrado especialmente preocupada por dos tipos de alumnos, los que sufren la brecha digital y aquellos que ha denominado «desenganchados», es decir, aquellos con malas calificaciones y escaso interés por los estudios. En el caso de la brecha digital, la consejera ha explicado que está muy vinculada a la brecha social, es decir, a las familias más desfavorecidas. Por lo que se centrarán en ayudarles con el reparto de equipos informáticos y conexiones a internet. Sobre los «desenganchados», ha reclamado a los equipos directivos que se vuelque con ellos porque se corre el riesgo de perderlos.

