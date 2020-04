La defensa del exconsejero Riopedre advierte del empeoramiento de su salud

0

Oviedo 15/04/2020 17:10 h

La defensa del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre ha advertido del empeoramiento de su salud desde que se encuentra en prisión, donde cumple una pena de cinco años de cárcel por el «caso Marea» como ha certificado el equipo médico que le ha propuesto para la libertad condicional. La abogada Anabel Prieto Torices, que ejercita la defensa del exconsejero, aún no ha recibido el informe de la Fiscalía en el que muestra su oposición a la puesta en libertad condicional del exconsejero, pero ha adelantado a Efe que una vez que obre en su poder se opondrá a su escrito.

La letrada ha explicado que la excarcelación de Riopedre ha sido una propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias que, de forma expresa, se reunió para analizar su caso ante el empeoramiento que ha experimentado en los últimos meses, especialmente al padecer varias patologías previas, sobre todo de corazón, y haber cumplido ya los 80 años. Prieto ha señalado que es «incierto» que no haya variado la situación de Riopedre, como sostiene la Fiscalía para informar desfavorablemente a su libertad, ya que, según afirma la letrada, las pruebas médicas así lo corroboran.

Pruebas médicas

«Las pruebas médicas no son informes de parte que haya presentado la defensa, sino oficiales de Salud Pública», ha añadido la letrada, que mantiene que las enfermedades de Riopedre han sido la base de la petición de la Junta de Tratamiento, posteriormente ratificada por Instituciones Penitenciarias. La defensa había solicitado el pase a régimen de tercer grado y la libertad condicional del exconsejero aludiendo a «razones humanitarias», pero hasta ahora sus peticiones habían sido denegadas. La situación, sin embargo, ha cambiado ya que, según expone, el equipo médico de la cárcel, entre los que se encuentra el subdirector médico, han elevado su propuesta a Instituciones Penitenciarias, que se ha mostrado favorable a la progresión de grado penitenciario.

Sin embargo, la Fiscalía anunció ayer su oposición a la libertad condicional y emitió un informe desfavorable al alegar que no existe ninguna circunstancia que haya hecho variar la situación del condenado desde el último auto judicial por el que se denegó su progreso a tercer grado hace dos meses, y teniendo en cuenta además que aún no ha cumplido la cuarta parte de la condena impuesta. La Fiscalía ha reconocido que el exconsejero padece diferentes patologías, entre ellas una enfermedad cardiaca, pero entiende que no hay un informe nuevo que haga pensar en la necesidad de su excarcelación.

Por otro lado, la salida del centro penitenciario del exconsejero en este momento dejaría, a juicio del Ministerio Fiscal, sin efecto el fin último de la pena, como es la reinserción social del penado, y considera que sería «desmoralizador» para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, su comportamiento quedara sin el correspondiente castigo, impuesto por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo. El exconsejero socialista ingresó en la cárcel de Asturias en octubre del pasado año por su implicación en el mayor caso de corrupción en la administración regional por las irregularidades en la concesión de contratos y fue condenado a cinco años por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho, informa EFE.