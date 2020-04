«¿Pero a dónde vamos, papá?»: los niños reconquistan las calles asturianas

#niñosenlacalle #cuarentena Niño que no quería salir, pero que luego no quería volver. No calló ni un segundo. Afogado de correr después de 40 y pico días sin hacerlo. “Mamá, lo mejor es sentir el aire en la cara” #Oviedo #yomequedoencasa aunque #yosalgoporti y por mi 🙃 pic.twitter.com/F0DFoNsNYC