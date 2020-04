La Policía encuentra a un langreano que llevaba días muerto en su casa

Los vecinos alertaron a la Policía Local, que fue la que encontró el cadáver

Los vecinos dieron la voz de alarma. Hacía días que no sabían nada de él pero en estas semanas de confinamiento tampoco parecía demasiado extraño. No obstante, les pareció raro que no hubiera ningún movimiento, así que se decidieron a llamar a la Policía Local de Langreo. Sus agentes fueron los que encontraron el cadáver de un vecino de la calle General Elorza, en La Felguera, de 57 años, que vivía solo y que llevaba varios días muerto.

Los agentes hicieron algunas pesquisas en la zona y, posteriormente, localizaron a la madre del fallecido, que también vive en Langreo, y que les entregó una copia de la llave del piso de su hijo. No fue, por tanto, necesario forzar la puerta. Los agentes se encontraron con el cuerpo sin vida, qu eha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para realizar la autopsia. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte, aunque no había ningún signo de violencia y la puerta estaba cerrada, por lo que se sospecha que falleció debido a causas naturales.

Seguir leyendo