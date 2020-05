El periodismo asturiano reclama el fin de la precariedad y el cerco a los bulos

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 03/05/2020 19:11 h

Para muchas personas, el día de hoy está marcado en el calendario como un día señalado, ya que se traduce en el primer domingo en el que es posible salir a pasear, y disfrutar del buen tiempo que acompaña esta jornada. Sin embargo, para el mundo del periodismo el 3 de mayo ya se considera un día importante a señalar desde hace años. Y es que hoy se conmemora el Día Mundiade la Libertad de Prensa. La Asociación de la Prensa de Oviedo y del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias han aunado fuerzas y presentado un manifiesto común para rememorar este día, tan necesarios en momentos como el que estamos viviendo. Para poner voz y rostro a la actualidad, han compartido en sus redes sociales varios vídeos en los que diferentes periodistas del Principado exponen por qué para ellos es tan importante celebrar y exigir esta Libertad de Prensa. Además, las integrantes de las dos directivas han grabado el comunicado en vídeo, desde el confinamiento, y lo han difundido

«Es una fiesta mayor para nuestra profesión. Su coincidencia con el inicio del regreso de la vida a las calles aporta una buena ocasión para reflexionar sobre nuestro trabajo y sobre las oportunidades y las amenazas que planean sobre él en estos tiempos de pandemia, aislamiento social, temor y bulos», afirman. A pesar de esto, han querido aportar luz sobre aquellos que han estado al pie del cañón durante tanto tiempo, todas las cabeceras, con líneas editoriales muy distintas, que han estado a la altura de lo que el Principado y el país necesitaban en unas circunstancias tan difíciles.

Ambas entidades se han centrado este año en la lucha contra la propagación masiva de bulos y fake news, que cada vez se presentan de forma más elaborada y perfeccionada para ofrecer socialmente la apariencia de una noticia contrastada. Con ello, buscan convencer a la sociedad asturiana de la importancia de la información objetiva, contrastada y analizada, que fomente la libertad de pensamiento y el espíritu crítico. También han querido aprovechar el momento para recordar la necesidad de que, para que exista un periodismo de calidad, deben existir unas condiciones de trabajo adecuadas, con contratos dignos y sin la espada de Damocles de la precariedad o el paro encima de sus cabezas.

«Una sociedad que no sabe lo que le pasa, porque nadie se lo cuenta, es una sociedad indefensa, una sociedad mal preparada que no podrá enfrentarse a sus problemas y desafíos si ni siquiera puede identificarlos», defienden en este manifiesto. La libertad de expresión se enfrenta a ese y a otros problemas reales en España. El país sigue anclado en el puesto 29 de la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora cada año Reporteros Sin Fronteras. La ley mordaza sigue en vigor. Por todos estos problemas, y otros muchos, desde la Asociación de la Prensa de Oviedo y del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias exigen a las instituciones públicas y a las empresas que, cualquiera que sea la salida a esta nueva crisis, no pase de nuevo por la degradación de los derechos laborales en las redacciones, como ya sucedió con revolución digital y el estallido de la burbuja inmobiliaria.