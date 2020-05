Una empresa de Grado multiplica sus ventas con un arco desinfectante

0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

12/05/2020 05:00 h

En el desarrollo de las distintas fases de la desescalada, una de las principales preocupaciones de los negocios que planean reabrir sus puertas es que los clientes se sientan seguros, y precisamente que puedan hacerlo a traspasar las puertas es el propósito de la empresa Ozono Purific que con el lanzamiento de un arco que pulveriza ozono desinfectante ha visto multiplicarse sus ventas en las últimas semanas.

«Nosotros llevamos doce años distribuyendo ozono, y lo que hicimos ahora fue adaptarnos para paliar un poco esta enfermedad que nos viene encima. Lo que hacemos es ozonizar agua para que pases por debajo de un arco y te desinfecte», explica el responsable de esta empresa, con sede en Grado, Manuel Jesús Vázquez.

La compañía cuenta con doce años de experencias en los que su negocio se dirigía principalmente a personas que querían contar con un pequeño dispositivo purificador en sus casas o en el coche. Para eliminar olores, o para protegerse de las alergias, «para la gente asmática y con problemas de alergias al poner el ozono lo que consigues es purificar el aire de la casa y sin tener que ventilar, no tendrías que abrir ventanas en estas épocas en las que te entra el polen por las ventanas, así que sobre todo a gente con problemas respiratorios les viene muy bien».

Y entonces llegó la pandemia. Vázquez explica que el ozono es un potente desinfectante, «como tres veces la lejía» pero presenta la ventaja de que es inocuo para las personas. Comenzaron a construir arcos, con distintos tamaños, desde individuales hasta capaces de hacer que un vehículo cruce por ellos, y la demanda se disparó por encima del 500% en las últimas semanas.

«Todo lo que toque la gota es desinfectante, purifica la ropa, los zapatos, en la parte de abajo lleva una alfombra que recoge todo el agua que cae y al pisarla también te desintoxica las suelas; pasas por ahí y tienes un golpe de desinfección. Aunque lo bueno sería pararse y dar la vuelta tres segundos y luego entrar, eso sería lo aconsejable».

En los últimos días han recibido pedidos de funerarias, de cafeterías, de ayuntamientos, y hasta de tiendas de ropa que pueden instalar un dispositivo singular en los probadores: «ellos sacan la ropa, te la pruebas, la ozonizan bien, la dejan secar y esa ropa puede ponerla cualquiera otra vez», asegura Vázquez quien señaló que están en contacto con varios países de Sudamérica que ya les han hecho pedido, además de cadenas de hoteles.

«Fabricamos a pedido porque al hacerlas a medida hay que adaptarse al local pero una vez hecho el pago, en unos quince días está fabricada. Y respecto a la capacidad de fabricación no hay problema porque esto no deja de ser aluminio y el secreto está en ozonizarlo, no en fabricar un arco», destacó el empresario quien apuntó que en en casos de pedidos de grandes empresas que reclaman dispositivos amplios también solicitan que se instale un medidor de temperatura por infrarrojos.

«Llevamos días freneticos, se nota muchísimo el aumento de pedidos, pero se va a notar más después, en cuanto lo vean puesto porque a la gente va a gustar y creo que ahí va a venir la demanda gorda. Ahora mismo la gente no sabe cómo hacer, cómo abrir, ni la situación que se va a encontrar», insistió Vázquez quien señaló que se encuentran con mucha demanda porque ofrecen precios «muy competitivos; los túneles se ofrecen en internet por 6.000 o 7.000 euros y nosotros los tenemos en 2.900 más IVA, y el arco está en 1.900 más IVA».