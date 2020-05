Esto es lo que podrán hacer los asturianos a partir del lunes

0

08/05/2020 21:10 h

Asturias promociona a la fase 1, por lo que este lunes 11 de mayo se flexibilizarán las restricciones pero Sanidad finalmente no ha atendido la petición del Principado para que pasaran directamente a la Fase 2 trece concejos en las comarcas de Valles del Oso y Oscos-Eo-Navia. Esto es lo que sí podrán hacer los asturianos en todos los concejos.

FRANJAS HORARIAS

Solo para para paseos y deporte. Aunque Fernando Simón indicó ayer que es posible que se modifique el tramo de los niños para evitar las horas de más calor, por el momento las franjas horarias se mantienen igual que durante la fase 0 para pasear y hacer deporte. De 6 a 10 y de 20 a 23 horas para mayores de 14 años; de 12 a 19 horas para los niños menores de 14, que pueden ir en grupos de hasta tres acompañados de un adulto; y el horario de 10 a 12 y de 19 a 20 horas para los mayores de 69. Estas franjas solo rigen el paseo y el deporte. Para el resto de actividades, como por ejemplo ir al supermercado o a comprar en cualquier comercio, no hay limitaciones horarias. Sin embargo, no se podrán compatibilizar otras actividades con las deportivas durante la misma salida, como por ejemplo salir a correr y parar a tomar algo en una terraza. No estará permitido.

NÚCLEOS

Sin mirar el reloj. Las normas para los núcleos de menos de cinco mil habitantes serán las mismas que para el resto de zonas, pero podrán continuar paseando o haciendo deporte con libertad horaria, sin ceñirse a ninguna franja.

REUNIONES

Hasta 10 personas. Estos encuentros podrán realizarse tanto en domicilios como en terrazas, respetando las medidas de seguridad e higiene. Los participantes podrán ser niños o adultos, solo se excluyen personas con síntomas y colectivos vulnerables. Este límite no se aplicará a las personas que conviven.

VISITAS AL DOMICILIO

Sin personas de riesgo. Las visitas se realizarían entre personas sin ninguna patología previa y que no sean vulnerables. Sin embargo, se establecerán limitaciones para mayores y gente con patologías, que podrán ir modificándose en las fases 2 y 3.

VEHÍCULOS

Llenos si van convivientes. Estará permitido que los vehículos viajen al cien por cien de su ocupación si todos los viajeros viven en el mismo domicilio. En caso de que no sea así tendrán que hacerlo como hasta ahora, dos por línea y con mascarilla.

ACTIVIDAD EDUCATIVA

Colegios y universidades. Abrirán los centros educativos y las universidades para su desinfección y la reactivación de las gestiones administrativas.

VELATORIOS Y ENTIERROS

Entre 10 y 15 personas. El límite de asistencia a los velatorios sube a 15 personas en espacios al aire libre y a 10 en lugares cerrados. La participación en la comitiva de enterramiento o despedida para una cremación se restringe a un máximo de 15 personas.

LUGARES DE CULTO

Restricción de aforo. Se permite la asistencia al templo siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las medidas de distancia social.

LOCALES COMERCIALES

Sin cita previa. El aforo de los locales queda reducido al 30 % y se acudirá sin cita previa, aunque respetando las medidas de distanciamiento social. En todo caso, solo podrían abrir aquellos que tengan menos de 400 metros cuadrados. El aforo tiene que estar expuesto al público y el propio local deberá llevar el control. Deben mantener un horario prioritario para mayores de 65 años. Los ayuntamientos podrán reabrir mercados y mercadillos al aire libre dando preferencia a los productos agroalimentarios. La mercancía no puede ser manipulada por los clientes. No se usarán los aseos salvo que sea estrictamente necesario. Deberá mantenerse la organización escalonada de los turnos de los trabajadores.

TERRAZAS

Reabren al 50 %. Las terrazas reabrirán limitándose al 50 % de las mesas que tenían permitidas, que deberán estar dispuestas guardando la distancia de seguridad. La limpieza debe ser constante y se priorizarán los materiales de un solo uso, como manteles de papel. Se fomentará el pago con tarjeta y se evitarán las cartas impresas de uso común. Los elementos de servicio, como las vajillas, deben almacenarse en recintos cerrados o lejos de zonas de paso. Se priorizarán los envases monodosis. La ocupación máxima de los aseos, que deberán limpiarse un mínimo de seis veces al día, será de una persona, salvo que el usuario necesite asistencia. Los negocios que reabran podrán establecer sistemas de recogida de comida en el local, siempre que esta sea escalonada y evite aglomeraciones en el interior o el acceso.

TURISMO DE NATURALEZA

Campo y playas. Se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en grupos limitados.

HOTELES

Con restricciones. Abrirán sin la utilización de zonas comunes y con restricciones en servicios como el de restauración, entre otras actividades.

ESPECTÁCULOS

Actos culturales. Al aire libre podrán desarrollarse con menos de 200 personas, y en espacios cerrados con menos de 30. Museos, con un tercio del aforo.

GIMNASIOS

Tanto interiores como exteriores. Solo se podrá acudir para actividad individual que no implique contacto físico ni uso de vestuarios, y con cita previa.

GOLF Y ALTO RENDIMIENTO

Campos y centros incluidos. Apertura de centros de alto rendimiento deportivo con menor ocupación y por turnos, lo que incluirá los campos de golf. En la fase 2 incluso podrán realizarse torneos, ya que los campos son espacios abiertos al aire libre, siempre y cuando no se congregue a más de 400 personas y con las correspondientes medidas de distanciamiento social y protección.