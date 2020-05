Barbón reclamará un reparto más justo del fondo de reconstrucción autonómico

0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

09/05/2020 14:48 h

En los pasillos del HUCA, como «joya de la corona» del sistema sanitario en la gestión de la pandemia en Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón, compareció al día siguiente de conocerse que la comunidad pasará el próximo lunes a la Fase 1 de la desescalada para reclamar prudencia a la ciudadanía para que no se eche a perder lo logrado hasta ahora en la contención del virus y también para destacar que pedirá aclaraciones al Ejecutivo central sobre la forma en la que se articulará la movilidad entre concejos y sobre franjas horarias. Barbón resaltó también que ya ha empezado a tender alianzas con otros dirigentes autonómicos para que se modifiquen lo criterios de reparto del fondo de 16.000 millones destinados a las comunidades para hacer frente a los gastos extraordinarios frente a la epidemia ya que, según destacó, sería «injusto» para Asturias que prime sólo el número de habitantes sin considerar el envejecimiento de la población o el «esfuerzo» de inversión sanitaria que se ha llevado a cabo en los distintos territorios.

Toda la comunidad en su conjunto pasará el lunes a la Fase 1 y será posible moverse entre los distintos concejos. El gobierno central no aceptó la petición asturiana de que 13 municipios del Principado pudieran avanzar ya en la nueva semana a la Fase 2 por lo que la movilidad será igual para todos. Barbón afirmó que aceptaba esa decisión y que la negativa del Ejecutivo central había afectado también a otras comunidades, como Aragón, «no se ha aceptado que ningún territorio pase a Fase 2». En todo caso, el presidente asturiano señaló que esperaba recibir aclaraciones en la Conferencia de presidentes que se celebrará este domingo sobre cómo se controlará, por ejemplo, que alguien se traslade a un núcleo de menos de 5.000 habitantes donde no hay restricciones de franjas horarias en el movimiento, y también respecto a las posibilidades de iniciar actividades de pesca y caza.

«Hay que ser muy prudentes en el uso de la movilidad entre concejos, manteniendo la distancia de dos metros. Veo que hay gente que está bajando la guardia porque piensa que la crisis se ha superado y no se ha superado. El virus no ha sido vencido», destacó Barbón quien pidió expresamente que el uso de mascarillas sea generalizado porque «todavía no hay vacuna y cada día que ganemos sin contagios es un día más para médicos e investigadores».

El presidente asturiano se felicitó de que el Ejecutivo central hubiera aceptado la «cogobernanza» de la desescalada con las comunidades y también recalcó que el hecho de que se hubiera aprobado «la prórroga del Estado de Alarma y se impida la movilidad entre provincias es una buena noticia para Asturias». En este sentido llamó a la Delegación del Gobierno y a los cuerpos de seguridad a ser «contundentes» a la hora de vigilar que no haya traslados entre territorios lo que podría poner en peligro muchos de los avances logrados en el Principado.

«No lo hemos logrado todavía, todos podemos retroceder si lo hacemos mal», hasta la Fase 0 de nuevo, según insistió en varias ocasiones el presidentes quien llamó a los ciudadanos a que desde el lunes consuman para ayudar a los sectores más golpeados por la crisis, pequeños comercios y hostelería, pero «tenemos que hacerlo con prudencia».

En esta nueva fase, Asturias quiere poner en valor su alta capacidad para hacer pruebar PCR, con tasas más elevadas que el resto del Estado y que varios países europeos, para evitar cualquier rebrote de contagios, con una detección y aislamiento de posibles nuevos casos. El Consejero de Salud, Pablo Fernández Múñiz señaló que a las que puede hacer el HUCA se sumarán laboratorios y equipos ya formados en los hospitales de Cabueñes, en Gijón, San Agustín, en Avilés y el Álvarez Buylla de Mieres. A la pregunta de si podrían utilizarse también los de empresas privadas, recalcó que estos dispostivos deben contar siempre con el visto bueno de las autoridades sanitarias y que, en caso de necesidad «las puertas están abiertas».

Barbón elogió el trabajo de los profesionales sanitarios de Asturias y también el esfuerzo de la sociedad asturiana en su defensa del sistema público. En este sentido agradeció la labor de todos sus antecesores y «en especial de Javier Fernández que en los momentos más duros de la crisis jamás recortó en sanidad» lo que permitió que la comunidad llegara a presente con el laboratorio virológico. El presidente recalcó que el gasto sanitario en Asturias supone el 40% del presupuesto y puso ese ejemplo como uno de los motivos por los que reclamará un cambio de criterio en el fondo estatal de ayuda a las comunidades para hacer frente a los gastos extraordinarios de la epidemia, un fondo de 16.000 millones de euros.

Pero sería «injusto» para Asturias que el criterio fuera el de la población, el número de habitantes de cada comunidad, recalcó Barbón quien apuntó que debe tenerse en cuenta «el envejecimiento de la población, su dispersión o la orografía», además de que se cuente no sólo las PCR positivas sino las negativas, de manera que se valore la capacidad del sistema asturiano así como «el esfuerzo inversor per cápita en el sistema sanitario». En este sentido señaló que «ya he conspirado con otros presidentes autonómicos para defender la posición de Asturias, no sólo por el interés de la comunidad sino porque creo que es justo».