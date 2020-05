El sondeo que augura vientos favorables para el PSOE en Asturias

0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

12/05/2020 05:00 h

No hay convocatorias electorales en el horizontes y no es extraño porque la cadencia de repeticiones en la llamada a las urnas el año pasado fue de infarto; sin embargo las encuestas y sondeos no descansas y siguen publicando sus proyecciones (con mayor o menos nivel de acierto) tanto a nivel nacional como autonómico.

En esta ocasión le ha tocado a Asturias, con la predicción lanzada por la agencia Sym Consulting y de la que se ha hecho eco la web El electoral. En ella se augura un notable incremento en la intención de voto del PSOE (hasta llegar al 44%), un repunte del PP y también un aumento del apoyo a Vox que, siempre según esta encuesta, pasaría a ocupar la tercera posición en el parlamento autonómico.

Según los datos de la agencia, la encuesta fue realizada por vía telefónica 1.194 personas por encargo de un «partido político de ámbito estatal» y suponiendo una participación del 64% (en los anteriores comicios la participación en Asturias ascendió al 62%). En concreto, el sondeo estima que se daría una subida espectacular del PSOE, de casi 9 puntos, hasta el 43,9 % de intención de voto y que, sin embargo, no se traduciría en un incremento de escaños, quedándose en 20 ó 21. También subiría la intención de voto del PP aunque se quedaría con un escaño menos, 9; Vox crecería hasta el 11% con 5 escaños (ahora tiene dos) mientras que la encuesta pinta descensos para Ciudadanos (que bajaría a 3), Foro (que mantendría sus dos escaños actuales) y Podemos (que descendería a 2 ó 3 escaños); y un porcentaje similar al obtenido en la última convocatoria para Izquierda Unida (que en Asturias concurre de forma separada con los morados) manteniendo los dos actuales o incluso con la posibilidad llegar a 3.

Con todo, a la vista de los datos dados a conocer por la compañía, parece que la encuesta no ha tomado en consideración que el Principado tiene tres circunscripciones electores (occidental, central y oriental) en sus comicios autonómicos. Trasladando los porcentajes de intención de voto de esta encuesta a lo obtenidos en las pasadas elecciones de 2019, los socialistas tendrían que llegar a la mayoría absoluta en la cámara regional que está fijada en 23 escaños).