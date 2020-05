«No tiremos por la borda este fin de semana dos meses de esfuerzo colectivo»

0

15/05/2020 11:57 h

Buen tiempo durante el primer fin de semana de la fase 1 de la desescalada, en el que las terrazas ya están abiertas y la movilidad entre municipios permitida. Esta combinación de factores preocupa a las autoridades. Por esa razón, la Delegación del Gobierno de Asturias ha adoptado una doble estrategia. Por una parte, ha reforzado la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Estado en las carreteras. Por otra, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «no tirar por la borda dos meses de esfuerzo colectivo». El objetivo es que se sigan cumpliendo todas las restricciones marcadas por el estado de alarma para evitar que se produzca un rebrote.

«Llega el primer fin de semana desde la entrada en vigor de la Fase I del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad dentro del estado de alarma decretado para frenar la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19. Ante la previsión de que haga buen tiempo, y con el probable aumento de la movilidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intensificarán su presencia en todo el territorio para disuadir a la población de realizar desplazamientos que no están permitidos», ha explicado la delegada, Delia Losa. Esto supone que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil centrará sus esfuerzos en controlar los accesos a Asturias desde las provincias limítrofes. Sobre todo, vigilará las conexiones por carretera con Castilla y León, que aún tiene en Fase 0 la mayoría de su territorio.

Losa ha agradecido la «irremplazable y excelente» labor que están realizando los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil pero ha recordado que su intervención no es suficiente para evitar los contagios por COVID-19. «Es necesario que seamos responsables y conscientes de que en cada una de las decisiones que tomemos en nuestro día a día debemos tener en cuenta que el coronavirus sigue en la calle y que sigue siendo letal», ha explicado. Comprende que tras 60 días de confinamiento, los asturianos quieran aprovechar las medidas de alivio que flexibilizan la movilidad para salir a la calle. No obstante, «seguimos en estado de alarma”, ha recordado. «Lo estamos haciendo muy bien como sociedad, por eso no podemos tirar por la borda dos meses de esfuerzo colectivo solo por atender a una necesidad puntual que puede poner en peligro la salud de los demás», ha insistido.

Por todas estas razones, la delegada ha pedido «responsabilidad y mesura» a toda la población para minimizar los desplazamientos durante la fase 1 en general y este fin de semana en particular y ha recordado la necesidad de respetar las medidas higiénico-sanitarias de distancia entre personas, de uso de mascarilla en transporte público y la recomendación del lavado frecuente de manos.

La Delegación del Gobierno es consciente de la preocupación que existe en muchas zonas de Asturias, fundamentalmente, en los concejos costeros del litoral, que temen que se produzca un aluvión de visitas. Algunos de los que concentra un gran número de segundas residencias calcula que podrían incluso duplicar su población. Ese es el motivo de que los alcaldes hayan reclamado a Delegación de Gobierno un refuerzo de la vigilancia el fin de semana.