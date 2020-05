«La Variante de Pajares se considera estratégica y las obras no se verán afectada por la pandemia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

17/05/2020 05:00 h

La pandemia ha provocado una alteración profunda en la previsión de las cuentas asturianas, los gastos extraordinarios se han disparado por encima de los 100 millones de euros y la caída de ingresos se calcula en 150 millones. A la espera del reparto del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno Central entregará a las autonomías (y que Asturias reclama que se rija por criterios que tengan en cuenta el envejecimiento y la inversión sanitaria) el Principado ha comenzado a reordenar sus presupuestos. La consejería de Infraestructuras, una de las que cuenta con mayores partidas de inversión, será una de las más afectadas.

-Hay que reordenar los presupuestos y su departamento de infraestructuras será uno de los mas afectados ¿sabemos en qué obras?

-No podemos engañar a nadie, nada va a permanecer ajeno a esta pandemia y a sus consecuencias económicas, el gasto sanitario se está disparando y los ingresos fiscales de la comunidad autónoma están viniéndose abajo, cualquiera puede comprender que esta minusvalía de ingresos va a prolongarse en el tiempo, la economía no se recupera de la noche a la mañana, es un proceso paulatino. Estamos sufriendo un gap importante entre las previsiones de ingresos y de gastos y las que tenemos en este momento por razón de la pandemia. Esa brecha obliga a reorganizar el presupuesto, afectará al de este año sin ningún género de duda y también tendrá consecuencias en los presupuestos futuros. Estamos manteniendo encuentros con la Consejería de Hacienda para ver cómo vamos a afrontar esto, qué reordenación vamos a hacer. Las prioridades de gasto tienen que cambiar, ya han cambiado de facto; estamos en eso ahora mismo y esta consejería en concreto le va a afectar, pues sí, claro. Estamos haciendo un ejercicio de reordenación de los proyectos de obras para ver cuáles podemos salvar y cuáles vamos a proyectar un poco más en el futuro. Vamos a intentar que no cambie el perfil en todo caso, pero probablemente algunas de las obras proyectadas este año tenga que tomarse más tiempo. Eso es una consecuencia inevitable.

-Aplazarlas, no suspenderlas.

-Cuando elaboramos el presupuesto con los grupos políticos ya hacíamos un ejercicio de ordenación de prioridades porque, al fin y al cabo, en eso consiste el presupuesto por lo tanto no va haber cambios sustanciales en la programación en un sentido amplio. La consecuencia será que algunas de esas obras en lugar de ejecutarlas en unos plazos que habíamos previsto tendrán que prolongarse en el tiempo con toda seguridad.

-Sin embargo, y quizá es paradójico, muchas de esas obras serán un pilar fundamental de la reconstrucción. ¿Qué ocurre con las que dependen del estado, grandes proyectos pendientes desde hace tiempo como la Variante de Pajares?

-Hablamos con el Ministerio de Transportes todas las semanas y están haciendo también, es obligatorio, el mismo ejercicio de reordenación de prioridades pero lo que no ha comunicado es que las obras estratégicas así consideradas, y están elaborando el índice de obras estratégicas de España, van a salvarse de la pandemia, van a proseguir. Una es la Variante de Pajares, que no sufrirá ninguna variación en la ejecución de las obras más allá de un pequeño retraso que se ha originado ahora por alguna suspensión ligada al estado de alarma pero no va a sufrir ninguna consecuencia más allá de esto; y algunas otras en Asturias tampoco. Están revisando otras obras de su responsabilidad que no pueden considerarse estratégicas y que serán las que sufran consecuencias. Pero las declaradas estratégicas, entre las que se incluye la variante de Pajares, permanecerán con la programación con la que venía ya ejecutándose. Es una propuesta razonable en las que los recursos públicos van a escasear más y el criterio para elegir prioridades que ha estimado el gobierno me parece el correcto.

-Tiempo extraordinaros requerirán medidas extraordinarias, entre las propuestas del sector del turismo asturiano estaba la petición de suprimir el peaje del Huerna. Ha declarado en muchas ocasiones que el rescate es imposible, pero ¿puede haber posibilidad de que se encuentre una solución?

-El peaje del Huerna es caro porque se ha hecho una concesión, a mi parecer excesiva en el tiempo, hubiera vencido el año que viene, pero se ampliaron 30 años sin demasiadas explicaciones pero, claro, estamos en un estado de derecho, el rescate, en los términos que piden algunos, es imposible. Tenemos que saberlo todos. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que hay que trabajar en reducir el coste de ese peaje, y lo hacemos con el Ministerio. Se está en ello y tengo la esperanza de que rinda frutos a corto plazo; en esta legislatura yo espero que ese peaje rebaje su costo para los asturianos o, por lo menos, para algunos sectores de forma considerable. Es un debate que no deberíamos afrontar como Asturias contra Madrid, es un debate de equidad en el movimiento de todas las personas dentro del país. Hay situaciones muy diversas y a nosotros nos preocupa Asturias pero Galicia también tiene una situación que en términos comparativos puede ser peor incluso y de lo que se trata es de hacer un debate en España, entre todos, sobre la igualdad de oportunidades y la equidad en el coste de los desplazamientos de todos los españoles en todo el territorio. Que es algo tan sencillo, tan complejo a la vez, pero tan importante como esto. Y el Ministerio de Transportes tiene esto interiorizado, absolutamente. No es posible que haya territorios que, por avatares históricos de cómo se construyeron sus obras públicas padezcan ahora durante muchos años consecuencias desiguales con respecto a otros territorios. Y en el Ministerio tienen asumido que ese es un debate pendiente que hay que hacer para corregir situaciones, y en ese debate estamos nosotros y está el peaje del Huerna. Por eso digo que yo espero que en esta legislatura haya avances en este sentido.