En cabinas, con cita previa y solo 30 minutos: así serán las visitas en las residencias de ancianos

Bea Balbás, enfermera en un geriátrico del ERA, denuncia que en ocasiones los médicos de los centros de salud no acuden a visitar a los ancianos y pautan la medicación o, incluso, la sedación por teléfono

Bea Balbás es enfermera en un geriátrico del ERA, en uno que califica de «pequeño» y que «no ha sido de los más afectados» por el COVID-19. Aún así, cuando accede a hablar con La Voz de Asturias ya acumula muchas semanas de tensión, de preocupación y de cansancio, no sólo por el trabajo que tiene que desarrollar, sino también por las «peleas diarias» que tiene que afrontar para que la atención que reciben los residentes sea la mejor. Por todo ello, confiesa que «estoy un poco de bajón» que procura ocultar cuando llega a su casa. «Tengo mi vida, dos nenas que no quiero que me vean triste ni de mala leche, pero hay días que llego a casa con la cabeza muy saturada y la pila descargada. Sales y sigues en bucle con lo que has dejado allí, así que ahora mi vida es qué me pasará mañana, porque cada día hay una cosa nueva», comenta.

