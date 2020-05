Esto es lo que pueden hacer los asturianos desde el lunes en la fase 2

0

La Voz de Asturias

22/05/2020

La entrada de Asturias en conjunto en la fase 2 del proceso de desescalada y la última orden ministerial, que flexibiliza el confinamiento en los núcleos de población de hasta 10.001 habitantes, introducen un nuevo catálogo de actividades sociales, culturales, comerciales y deportivas habilitadas. Algunas de ellas ya en vigor desde hoy para los núcleos pequeños y otras que se podrán realizar en toda la comunidad a partir del lunes.

¿Qué cambia ya hoy?

Se acaban de relajar las medidas de confinamiento para los núcleos de menos de 10.001 habitantes y con una densidad poblacional inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. En ellos pasan a permitirse algunas actividades que estaban previstas para la fase 2. Pero no se incluyen las mallas urbanas consolidadas en las que un núcleo limite con otro y entre ambos pasen de esos 10.001 habitantes o de los 100 por kilómetro cuadrado. El Principado ya había logrado que las restricciones no rigieran en las anteriores fases para los núcleos de población de 5.000 habitantes.

¿Quién puede acceder a estas ventajas?

Todos los empadronados en estas localidades y los que hayan permanecido en ellas al menos durante los últimas 14 días. Quedan excluidos, como siempre, las personas que presenten síntomas compatibles con el covid-19 o se encuentren en aislamiento domiciliario. Las personas vulnerables podrán hacer uso de las nuevas habilitaciones al igual que el resto «siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y que mantengan rigurosas medidas de protección».

¿Qué cambia respecto a la movilidad?

Desaparecen las franjas horarias y se pueden desplazar juntos, también para salir a pasear con los niños, «todos los convivientes en un mismo domicilio». Además, se amplia el radio para pasear y hacer deporte. Además de dentro del propio municipio, se puede pasear o hacer deporte en el concello colindante hasta un máximo de cinco kilómetros desde el domicilio y siempre que sea dentro de la misma provincia. Los ayuntamientos pueden aplicar sus propias restricciones en determinados espacios e incluso ampliar zonas peatonales o adaptar zonas verdes como los montes comunales o vecinales.

¿Cómo tienen que abrir los mercadillos?

Siempre que así lo decidan los ayuntamientos, pueden abrir «dando preferencia a los productos alimentarios y de primera necesidad» y siempre que se garantice la no manipulación de los productos por parte de los consumidores.

¿Pueden abrir los bares y restaurantes?

Sí, pero con su aforo limitado al 40 % y solo para el servicio en mesa, sin barras ni autoservicio y manteniendo todas las medidas higiénicas que ya estaban previstas para las terrazas, como la utilización de manteles desechables, la desinfección o la no utilización de elementos comunes como servilleteros o demás. Las mesas tienen que estar separadas dos metros unas de otras. Quedan excluidos los bares de ocio nocturno y las discotecas.

¿Qué ocurre con los hoteles?

Pueden volver a abrir las zonas comunes pero en las actividades de animación o las clases grupales podrán participar un máximo de 20 personas, guardando la distancia de seguridad de dos metros.

¿Qué se modifica respecto a los velatorios?

El límite de personas permitidas en los velatorios y entierros se amplia hasta las 15 en espacios cerrados y las 25 en entornos abiertos.

¿Cuáles son las novedades a partir del lunes?

Todas estas habilitaciones para los núcleos de menos de 10.001 habitantes se extienden al conjunto de la población de la comunidad y, además, se introducen otras flexibilizaciones en las reuniones sociales, el comercio, la actividad deportiva o los oficios religiosos.

¿Qué cambia en el ámbito laboral?

Se seguirán fomentando las medidas no presenciales como el teletrabajo y, en cuanto a la asistencia a los puestos, los empleadores deberán garantizar requisitos higiénicos estrictos con productos de desinfección disponibles y la organización de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas y que se cumplan las distancias mínimas de separación. En caso de que no sea posible, los empleados deberán contar con los equipos de protección individual necesarios. Además, sistemas como el fichaje por huella dactilar hay que sustituirlos por otros sin contacto. En caso de que un trabajador presente síntomas debe contactar inmediatamente través del teléfono 984 100 400 o 900 878 232. Estos son los teléfonos del Principado.

¿Cómo cambia la movilidad permitida?

Se puede circular dentro de toda la comunidad sin restricciones horarias. Únicamente se mantienen en los núcleos a partir de 10.001 habitantes las franjas de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas reservadas para que puedan salir a pasear y hacer deporte los mayores de 70 años y las personas vulnerables.

¿Cómo se tienen que desarrollar las misas y las bodas?

En los lugares de culto se puede ocupar hasta el 50 % del aforo, que «deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto». Además, será necesario seguir cumpliendo «las medidas generales de seguridad e higiene establecidas». En cuanto a las bodas, incrementan la asistencia máxima a 50 personas en espacios cerrados y a 100 al aire libre, siempre sin superar el 50 % del aforo total y cumpliendo con las medidas «de distancia social, higiene de manos y etiqueta respiratoria».

¿Qué parte del comercio puede abrir?

Todos los establecimientos «con independencia de su superficie útil de exposición y venta» siempre que se reduzca la ocupación al 50 % en cada una de las plantas de las que conste el negocio y se mantenga la separación de dos metros. En caso contrario, solo podrá haber dentro un cliente. Además, los establecimientos deben establecer «un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años» y mantener todas las medidas higiénicas como la desinfección de las superficies de contacto al menos dos veces al día. El tiempo de permanencia en las tiendas debe ser el mínimo necesario para adquirir los productos

¿Cuáles son las especificaciones para los centros comerciales?

El aforo de las zonas comunes queda limitado al 30 % y solo para el mero tránsito por ellas y el del interior de las tiendas al 40, excepto para los servicios de hostelería que se rigen por las normas generales para bares y restaurantes. La utilización de las zonas recreativas como las ludotecas o las áreas de descanso sigue prohibida. En las salas de lactancia podrá estar solo una familia de cada vez.

¿Se puede visitar a los mayores en residencias?

Las comunidades autónomas pueden permitir desde este lunes las visitas en las residencias de mayores, la viviendas tuteladas o los centros de discapacitados en los que no haya casos de covid-19. Se debe concertar cita previamente y las visitas están limitadas a una persona por residente y cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de higiene.

¿Cuáles son las medidas para los espacios culturales?

La bibliotecas pueden ocupar un tercio de su aforo y hay que desinfectar el puesto de lectura después de cada usuario o los medios electrónicos que ahora estarán también a disposición. Se mantiene ese mismo nivel de ocupación para las salas de exposición, pero evitando eventos como las inauguraciones «que puedan suponer una aglomeración de personas en un espacio cerrado». Ocurre algo similar con los monumentos y otros equipamientos culturales hasta ahora cerrados, donde el personal deberá informar a los visitantes sobre las medidas de higiénica.

¿Qué ocurre con los cines y los teatros?

Los cines, teatros, auditorios y espacios similares pueden abrir también con ese aforo del 30 % y siempre con butacas preasignadas. Tienen que garantizar que se mantienen las distancias también en las colas y los servicios auxiliares como las tiendas y los bares.

¿Cómo debe desarrollarse la actividad deportiva?

Los deportistas que participan en ligas no profesionales pueden volver a los entrenamientos de manera adaptada a cada especialidad, preferentemente de forma individualizada y con la correspondiente acreditación federativa. Los profesionales recuperan ya el entrenamiento total pero por turnos, a poder ser, y evitando que se supere el 50 % de ocupación de la instalación correspondiente. En las reuniones técnicas pueden participar un máximo de 15 personas incluyendo al técnico y respetando las distancias de seguridad. La asistencia de los periodistas continúa vetada. Abren también las instalaciones cubiertas aunque mediante concertación con cita previa con los responsables de la instalación. Se pueden utilizar los vestuarios cumpliendo con las medidas de higiene. Esto incluye las piscinas tanto cubiertas como al aire libre para uso deportivo.

¿Como se regulan las piscinas recreativas y las playas?

Las piscinas de uso recreativo pueden abrir para su utilización por parte de cualquier persona pero con una limitación de aforo máximo del 30 % y con cita previa. Además se deben guardar todas las medidas de higiene y desinfección, particularmente en las zonas de uso común y las superficies de contacto. No se pueden utilizar las duchas de los vestuarios ni las fuentes de agua. Al igual que en las playas, hay que establecer una distribución espacial que garantice la distancia de separación de dos metros y recordar mediante cartelería o mensajes de megafonía las medidas de higiene y prevención a observar. En el caso de los arenales ahora está permitido, además del tránsito, la permanencia y la práctica de deportes que no impliquen contacto físico, aunque se invita a los bañistas a «hacer un uso responsable de playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario». Las playas asturianas tienen la particularidad de que pueden ser muy pequeñas y su acceso depende mucho de las mareas. El Principado ha recordado que su apertura corresponde a competencia municipal y que no es obligatorio que los ayuntamientos las abran.