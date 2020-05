El 67% de los ancianos contagiados en residencias de Asturias superó la enfermedad

Los centros de salud de todo el Principado tan solo han recibido 126 casos sospechosos durante las dos últimas semanas. 18 concejos se mantienen con cero casos

Hay incluso días en los que, en Asturias, ya no se registra ni un solo positivo en las pruebas PCR, las más fiables de las que se realizan y las que detectan la presencia del nuevo coronavirus en el organismo. ¿Quiere esto decir que en el Principado ya no está circulando el virus? Diferentes fuentes de información demuestran que la cifra de contagios es muy baja pero que el riesgo persiste. Las estadísticas del Instituto del Instituto de Investigación Sanitaria (ISPA) reflejan, por ejemplo, que en los últimos 14 días los centros de atención primaria han detectado 126 casos, entre posibles, probables y confirmados. Es decir, que no todos han sido ratificados con su correspondiente prueba. Esto supone que en todo el área sanitario de Cangas del Narcea solo han atendido a un paciente con síntomas compatibles con el COVID-19, tres en la de Jarrio o cinco en la de Arriondas. En la última semana, por ofrecer un dato de los hospitales, solo un paciente diagnosticado con la enfermedad tuvo que pasar a la UCI al empeorar su situación. La Consejería de Salud, desde el pasado viernes, 15 de mayo, hasta el viernes 22, tan solo ha confirmado 17 nuevos positivos en PCR, es decir, de media poco más de dos al día.

