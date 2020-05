Estas son las diferencias de lo que se cobrará con el ingreso mínimo vital respecto al Salario Social asturiano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

29/05/2020 19:40 h

La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) por parte del Gobierno central supone un paso sustancial en la consolidación de las ayudas sociales, con un enorme impacto en casi un millón de familias en toda España aunque en Asturias será menor que en otros territorios porque el Principado ya cuenta con su propia y veterana prestación, el Salario Social Básico con algo más de una década de existencia. Ambas ayudas convivirán, durante un tiempo al menos, y si bien desde el Principado han apuntado que a partir de ahora «será el momento de analizar la oportunidad de convivencia de los dos sistemas»; por lo menos a medio plazo las dos prestaciones funcionarán en paralelo. El gobierno asturiano ha calculado que en la comunidad podrán beneficiarse de la nueva ayuda alrededor de 15.700 unidades de convivencia, tres de cada cuatro de las que hasta ahora llegaba el Salario Social, que beneficia a unos 20.000 núcleos familiares ¿qué diferencias tienen y qué tipo de persona llega cada prestación?

Para hacer el cálculo de que tres de cada cuatro personas que hasta ahora se acogían al Salario Social pasarán a estar cubiertas por el IMV, el Principado tuvo en consideración algunas difererencias en los requisitos necesarios para acogerse a la prestación. El Salario Social es, dentro de las comunidades del régimen común (expectuando a las forales) la ayuda con mayor extensión de cobertura, es decir, llega a un tercio de la población en situación de riesgo de pobreza en la comunidad cuando en el resto de territorios apenas llegaba al 10%. El Gobierno asturiano pretende coordinarse con el Ministerio de Inclusión para que los perceptores de la ayuda autonómica y que tengan derecho al ingreso mínimo vital puedan comenzar a recibirlo, de oficio, sin tener que acudir a solicitarlo de manera individual. El resto de personas que puedan optar al IMV podrán presentar sus solicitudes desde el próximo 15 de junio, ¿dónde? De forma preferente a a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Hay tres grupos que cubre el Salario Social asturiano y que no cubre el IMV, son personas que cobran pensiones no contributivas, los núcleos familiares que lleven entre seis meses y un año conviviendo (el mínimo de convivencia estatal es de un año) y hogares de dos o más personas que tengan un pensión. Esencialmente las personas mayores de 65 años no tiene derecho al IMV pero en este grupo de edad, colectivos de gran pobreza, sí pueden recibir el Salario Social asturiano.

Las diferencias de ingresos

La aprobación del IMV supone, en algunos casos, un aumento de la prestación mensual que recibían quien estaban acogidos hasta ahora al Salario Social. Aunque depende de porlas circunstancias concretas de cada unidad de convivencia porque no se pueden extrapolar las prestaciones como un conjunto.

El mínimo del IMV es de 462 euros al mes; el es también el tope para una persona que viva sola y quiera solicitar esta ayuda, pero no significa que para todos haya un ingreso de esa cantidad. «Si esa persona tiene unos ingresos de 200 euros al mes, de un trabajo de jornada reducida por ejemplo, recibiría una prestación mensual de 262 euros», explicó el vicepresidente Pablo Iglesias durante la presentación al término del consejo de ministros. En el Salario Social para una persona perceptora el módulo básico de 442,96 euros mensuales; con lo que el incremento de es unos 20 euros.

Las variaciones son más amplias en las distintas situaciones. El sistema del Salario Social modula las prestaciones por el número de miembros de la unidad económica de convivencia (UECI). Así, las de dos personas reciben 540,41 euros mensuales; las de tres miembros 611,28 euros mensuales; las de cuatro miembros 682,14 euros mensuales; las de cinco miembros 713,16 euros mensuales; y las de seis o más miembros (el máximo asturiano) 730,88 euros mensuales.

En el caso del IMV para calcular el importe del ingreso se fijará un umbral para cada tipo de hogar (dependerá del número de miembros, con un complemento adicional para las familias monoparentales). Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las cuantías de la prestación oscilarán entre 462 euros al mes en 12 pagas (que sería el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo) y 1.015 euros al mes en 12 pagas (en caso de que haya más personas en la unidad familiar), algo menos que el salario mínimo interprofesional. La cantidad base (los 462 euros) se incrementarán en 139 euros al mes por cada persona adicional -ya sea niño o adulto- que conviva en la unidad familiar. Además, para las familias monoparentales se añadirá un complemento de 100 euros al mes.

El futuro y la gestión de la ayuda

Las comunidades forales, País Vasco y Navarra, gestionarán de forma directa el IMV aunque sea una prestación estatal. Asturias gestionará su Salario Social pero no la nueva ayuda por ser una comunidad del régimen común, si bien, en todo caso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntó que se negociarán convenios entre su departamento y las comunidades autónomas, entre ellas el Principado.

Asturias, con variaciones, destinó a lo largo de la última década una media de unos 100 millones de euros al Salario Social, poco antes del estallido de la pandemia, el número de solicitudes había comenzado a bajar a los niveles previos a la crisis de 2008 cuando se disparó su demanda a medida que crecía el desempleo. Pero con el impacto económico del coronavirus la previsión era que pudiera multiplicarse de nuevo y ahora a niveles inéditos.

En todo momento desde el Gobierno asturiano se ha destacado que ningún demandante del Salario Social dejará de percibir su prestación con el IMV. Lo cierto es que la ayuda estatal supondrá un alivio para las arcas regionales al hacerse cargo ahora el Estado de tres de cada cuatro solicitates. ¿Qué pasará con esos fondos? Del mismo modo que la consejera de Derechos Sociales apuntó que habrá un periodo de convivencia entre las dos prestaciones, también abrió la puerta a que el parlamento debata la sostenibilidad de ambas ayudas. Y aquí se abre un punto de discordia. Izquierda Unida, que es la formación que promovió el nacimiento del Salario Social en Asturias guarda sus cartas a la espera de que se detallen todos los planes pero su deseo es que los mismos fondos se siguan destinando a la lucha contra la pobreza. Desde el partido socialista son igual de cautos y, sin entrar a hacer valoraciones, señalan que la comunidad vive un tiempo excepcional, afrontando un gasto desmedido por la gestión de la lucha contra la epidemia (que se ha incrementado en unos 150 millones de euros mientran menguaban los ingresos en otros 100) y que ha obligado a reordenar el presupuesto regional en su conjunto.