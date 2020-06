La «peregrina» Carson agradece el Princesa de las Letras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

18/06/2020 21:05 h

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson ha dicho recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 con «total sorpresa» y como un «increíble honor» a través de un mensaje en el que ha rememorado un viaje a España en 1983 para ensalzar la cultura de su gente. «Un increíble honor. Una total sorpresa. Desde que atravesé España a pie en 1983 (desde Francia a Compostela), me he quedado maravillada con la cultura de esa gente que no sonríe a menos que tenga una muy buena razón. ¡Qué amable de su parte sugerir que puedo haberles dado una razón para hacerlo!», ha expresado Carson en un breve mensaje difundido por la Fundación Princesa de Asturias.

Carson ha sido merecedora de este galardón por su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino, según ha recogido el acta del jurado. Para el jurado, presidido por el académico Santiago Muñoz Machado, desde el estudio del mundo grecolatino Carson ha construido una poética innovadora «donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual», informa EFE.

La escritora premiada, la tercera de nacionalidad canadiense que obtiene este galardón, es la tercera mujer consecutiva que logra el Princesa de las Letras y la novena en sus cuarenta años de historia tras Siri Hustvedt, Fred Vargas, Margaret Atwood, Nélida Piñón, Fatema Mernissi, Susan Sontag, Doris Lessing y Carmen Martín Gaite.