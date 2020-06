El duro mensaje del Principado sobre la Covid: «¿Vas a tener tú la culpa de que se vuelva a repetir?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 20/06/2020 17:59 h

La nueva normalidad comienza mañana en Asturias y el temor por la posibilidad de nuevos rebrotes aumentan a medida que disminuye el tiempo dentro del estado de alarma. A partir de entonces, los movimientos interterritoriales entre diferentes comunidades autónomas están permitidos, por lo que comenzará la llegada de ciudadanos españoles. Además, el decreto aprobado por el Principado mantiene la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, pero elimina los aforos máximos en hostelería y comercio. Y esto provoca cierto temor de cara al comportamiento de los compatriotas y la posibilidad de nuevos contagios.

Por ello, el Principado manda un duro mensaje a los asturianos para que mantengan la guardia en esta nueva etapa. «Todo esto empezó por una sola persona. ¿Vas a tener tú la culpa de que se vuelva a repetir?», dice la mujer en un vídeo de 50 segundos.

Las grabaciones son en blanco y negro con la simpleza técnica de una mujer mirando a cámara, donde intercalan imágenes demoledoras de los hospitales y residencias durante los duros días de pandemia. Una música de suspense y un mensaje escueto es suficiente para recordar lo vivido y evitar la pérdida de memoria.

«No vamos a recordarte a los muertos. No vamos a recordarte a los sanitarios jugándose la vida. No vamos a recordarte las tragedias en las residencias. No vamos a recordarte los miles de parados. No vamos a recordarte nuestras ciudades y pueblos vacíos. No vamos a recordarte Asturias cerrada», comienza, mientras intercala entre cada frase imágenes que, precisamente, recuerdan lo vivido.

El virus sigue entre nosotros. ¿Vas a tener TÚ la culpa de que todo se vuelva a repetir?

No arriesgues. PROTEGE ASTURIAS. Cumple las medidas de seguridad. pic.twitter.com/EFifLS71o0 — Gobierno de Asturias (@GobAsturias) June 20, 2020

«No vamos a recordártelo porque ya lo has vivido», asegura. «Porque el virus sigue entre nosotros. No arriesgues. Protege Asturias», pide mientras añade imágenes de jóvenes dándose besos y abrazos, bebiendo despreocupados y viviendo como si el coronavirus solo hubiera sido un mal sueño. Para acabar, recuerda que la nueva normalidad no es la antigua y las medidas de seguridad siguen estando ahí. «Cumple con las medidas de seguridad», reclama, mientras la cámara, sin moverse, muestra a la misma mujer con y sin mascarilla. Y es que, como diría Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, y que, además, es el lema que figura escrito en la entrada del bloque número 4 del campo de exterminio nazi de Auschwitz : «El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla». Y el Principado quiere evitar concienciando a través de este vídeo que, por bajar la guardia, haya una nueva oleada.