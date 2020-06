Tercer día consecutivo sin positivos ni fallecimientos por coronavirus en Asturias

0

22/06/2020

Asturias registra, por tercer día consecutivo, cero positivos y cero fallecimientos por coronavirus. Además, el número de pacientes con COVID-19 que han recibido el alta epidemiológica después de hacer superado dos test negativos supera los 2.000. Se puede decir, por tanto, que hay 2.000 asturianos curados completamente de la enfermedad. La epidemia parece totalmente contenido en el primer día laborable después del final del estado de alarma. No obstante, el Gobierno del Principado sigue dando la voz de alarma. Cada vez que el presidente, Adrián Barbón, o el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, tienen un micrófono delante reclaman la máxima prudencia. El riesgo de rebrotes no ha desaparecido y menos ahora que ya no existen limitaciones de desplazamiento.

A día de hoy, 22 de junio, el total de positivos acumulado en Asturias desde el 31 de enero asciende a 2.435. Esta cifra permanece estabilizada desde hace cinco días. De esos 2.435, 1.117 tuvieron que ser hospitalizados y 129 pasaron por las unidades de cuidados intensivos. El número de casos entre los profesionales sanitarios asciende a 664, lo que representa casi el 28% del global. Como consecuencia del COVID-19 han fallecido 334 asturianos. El Principado lleva tres sin registrar muertes.

No obstante, todavía quedan en los hospitales 13 pacientes que requieren de cuidados especializados. Hay más en las unidades de cuidados intensivos que en planta. En estos momentos, quedan ocho enfermos en las UCIS y otros cinco en planta. Ese es el balance que ha facilitado la propia Consejería de Salud del Principado.

El Principado presume de ser una de las comunidades que mayor esfuerzo ha hecho a la hora de buscar el virus, tanto con pruebas PCR como con los test rápidos de anticuerpos. Los números parecen darle la razón. En total se han proceso 203.409 muestras, de las 119.765 son los PCR, los considerados más fiables, y las 83.644, de inmunidad. El Gobierno asturiano insistió ante el Estado en que el reparto del fondo de compensación tenía que incluir el criterio del número total de PCR realizadas y no las positivas, para premiar el esfuerzo de las comunidades y no el número de enfermos. De hecho, para compensar el gasto desembolsado con los pacientes hay otro tipo de indicadores, como el uso de plazas en las UCIS.