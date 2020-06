0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 23/06/2020 00:57 h

El primer partido en la historia entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo sin público en las gradas no ha perdido fuelle en las redes sociales. En estas, los aficionados de ambos equipos y del mundo del fútbol en general no han dejado de comentar cada jugada y movimiento, y compartiendo sus emociones con el resto de los usuarios. Un derbi sin público no es lo mismo, ni en las redes sociales.

Ya al comienzo de este la presencia de cientos de aficionados en las inmediaciones del estado El Molinón- Enrique Castro Quini provocaba las críticas entre los tuiteros, que no comprendían la utilidad de celebrar los partidos a puerta cerrada si los aficionados se reúnen frente al estadio para recibir al equipo. «La afición del Sporting recibe sin mascarilla a su equipo en El Molinón, ejemplificando que, en el mundo del fútbol y sus aficionados, no hay coronavirus que valga», apuntilla un aficionado.

Osea que en el Sporting - Oviedo toda la afición del Sporting está concentrada alrededor del estadio. Y no pasa nada? Quiero decir, de qué sirve no dejar entrar a la gente a los estadios, si luego se juntan todavía más fuera. — Javi Looper (@JaviLooperDj) June 22, 2020

Eso fue tan solo un abrir de boca para la cantidad de momentos que, durante el partido, causaron polémica en torno a ambos equipos. Uno de los más comentados, sin duda, el gol anulado al Sporting de Gijón durante los últimos minutos del encuentro, con el marcador 0-1 en contra. Tras varios minutos esperando la resolución del tan temido VAR, la confirmación de esta anulación provocó que muchos se lanzasen a criticar esto, y catalogándolo como un «robo» al equipo local.

Vaya gol legal le han anulado al Sporting — Sarto (@___Sarto) June 22, 2020

El VAR está desvirtuando los fuera de juego. El gol anulado al Sporting es surrealista. Por no hablar de lo terriblemente mal que estaba colocado el árbitro asistente. #SportingRealOviedo — FCuadrado 🇪🇺 (@FFcuadrado2) June 22, 2020

«Me creo está cuenta solo para decir que hoy ha sido un robo importante para el Sporting ya que soy murciana y me considero asturiana. He estado viendo el partido y vaya pedazo de robo», afirmaba una usuaria.

Por otro lado, los seguidores del Oviedo alabaron la actuación de su equipo, y especialmente del goleador de la noche, Borja Sánchez. Fueron muchos los comentarios que se leyeron en redes acerca de la entrega del equipo ovetense durante el encuentro, «Hacía mucho que el Oviedo no me daba una alegría así», aseguraba un carbayón. También muchos los que criticaron al equipo gijonés la falta, precisamente, de entrega en el campo. «¿Como pretende el Sporting ganar tirando 1 solo tiro a puerta en todo el partido?», expresaba un sportinguista.

Muy mal estos 3 jugadores y el entrenador que no lo vio ni lo corrigió. Ziganda le ganó tácticamente el partido a Djukic https://t.co/rnihTaqb3m — RobertoSF (@RobertSFdez) June 22, 2020

Pero sin lugar a dudas, quien más críticas ha recibido ha sido el entrenador del conjunto gijonés, Miroslav Djuki?. Los aficionados, tanto los locales como los rivales, no comprendieron la forma de llevar el partido de yugoslavo. «Djuki? no supo gestionar ni motivar lo suficiente un partido que se valía de sí mismo para comese el prau. Muy mal, ya demostró su cobardía y la falta de confianza en abrir nuevas posibilidades cuando no funciona el esquema», comentaba un seguidor del Sporting.

Djukic sabe que hay 5 cambios no? O no se lo dijo nadie? — Carla (@CarlaFLobeto) June 22, 2020

Por cierto, baño de entrenadores. Que bien tenía estudiado al Sporting Cuco Ziganda. Los ablandó en la primera parte y Borja los mató en la segunda.

Djukic no supo meterle mano a este equipo.

Vamos @RealOviedo — Héctor (@llambion) June 22, 2020

Lo que está claro es que él último entrenador con sangre del Sporting fue Preciado — Xandru González (@Xandru34) June 22, 2020

Una vez terminado el partido se reflejan dos ánimos muy diferentes. Por un lado, los aficionados del Sporting lamentaban haber dejado pasar esta oportunidad de estar más cerca de los play off, mientras que entre los aficionados ovetenses reina la positividad y la alegría, y el deseo de continuar en la misma línea para librarse del descenso a segunda división B.

Ganar un derbi siempre es una gran satisfacción, ya no recordaba lo que se sentia al ganar un partido así ¡ gracias Real Oviedo! — Realoviedina (@Realoviedina) June 22, 2020

Horrible el Sporting. Mal Djukic. Vuelve la peor imagen.

Error en el gol del Oviedo al no hacer falta en el centro del campo.

Sin fútbol en el medio del campo durante todo el partido.

Otro derbi que no sabe jugar cuando la necesidad apretaba al Oviedo.

Fin de temporada. — Dani Blanco (@danibdiaz) June 22, 2020