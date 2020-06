Barbón estrena escudo presidencial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

27/06/2020 05:00 h

Entre las novedades simbólicas de la nueva legislatura asturiana se encuentra una de las más recientes, la creación de un escudo presidencial para el jefe del Ejecutivo asturiano, un símbolo que acompaña a Adrián Barbón en sus últimas comparecencias desde el atril.

Con forma circular, con la Cruz de la Victoria en el centro y las palabras «Presidente del Principado de Asturias» recorriendo la circunferencia interior del escudo, Barbón ha comparecido con el nuevo signo; in hoc signo vinces, en las últimas semanas después de que comenzaran las primeras fases de la desescalada.

Es un escudo sobrio si se compara con el del presidente de Estados Unidos (POTUS por sus siglas en inglés), que tiene un águila calva y recoge en sus garras una rama y un haz de flechas. PDPA, que serían las siglas del presidente asturiano no tiene, por el momento, un himno propio como el Hail to the chief estadounidense, pero pudiera ser en el futuro.