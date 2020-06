La Asturias diversa se engancha a las redes sociales

0

Carla Vega

Redacción 27/06/2020 19:46 h

Cada 28 de junio desde hace más de medio siglo se clebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo, por el que millones de personas salen a las calles para celebrar la diversidad y la libertad de las personas. Actualmente, aunque la situación haya mejorado a lo largo de los años, sigue siendo necesaria la visibilidad que esta jornada y las previas otorgan al colectivo para luchar contra aquellos que aún no admiten su existencia, y su derecho a ser quien quieran ser.

Este año, debido a las condiciones que el coronavirus ha extendido por todo el planeta, las celebraciones se han trasladado de las calles a las redes sociales para continuar con la lucha y no perder este año la posibilidad de reivindicar su lucha. A pesar de ello, y de que el mayor esfuerzo se esté volcando en redes sociales, se están celebrando algunos actos a pie de calle, y tanto las asociaciones como diversos organismos públicos muestran su apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

Banderas

En el caso de Asturias han sido muchas ciudades en las que se han celebrado eventos organizados tanto por asociaciones como por ayuntamientos para mostrar su apoyo al colectivo. En consistorios como los de Parres, Gijón, Mieres, Avilés o Siero se han desplegado banderas, faldones o luces de colores para conmemorar este día, y se han leído manifiestos a pie de calle. Además, esta misma semana se inauguraron bancos arcoíris tanto en diferentes barrios de Gijón como en Langreo. En esta última ubicación los bancos sufrieron un acto vandálico al amanecer al día siguiente cubiertos por pintadas homófobas, un hecho que fue condenado incluso por el presidente autonómico Adrián Barbón.

En el caso de Avilés, el pasado viernes, 26 de junio, la asociación Kaleide preparó una concentración a la que acudieron cerca de setenta personas, ataviados con mascarillas, al especificar los propios organizadores que sin ella no se podría participar. Frente al ayuntamiento avilesino, en el que se situaba una bandera, al igual que en las farolas de las calles aldeañas, se leyó el manifiesto y posteriormente algunos miembros de la asociación procedieron a narrar determinadas circunstancias que habían vivido, para demostrar que la LGTBIfobia es una realidad que continúa existiendo a día de hoy. Tampoco quisieron dejar pasar la ocasión para denunciar públicamente el asesinato de Paloma Barreto, una avilesina transexual asesinada en plena calle, «hecho que se invisibilizó el hecho de que fuese un feminicidio solo por ser una mujer trans en cuyos documentos salía una letra tan simple como la M seguida de sexo», explica la asociación.

En Gijón, por su parte, el colectivo de lesbianas, gais, trans y bisexuales de Asturias Xega ha organizado desde el pasado lunes 22 de junio encuentros virtuales y charlas en relación al día del ogullo. Como colofón este sábado, 27 de junio, se ha celebrado una bicicletada a las 12.00 horas en la que se han ido haciendo paradas para leer textos reivindicativos y visibilizar al colectivo. En la misma línea se ha organizado un paseo por Gijón en el que, para evitar las aglomeraciones, han pedido a la gente que se unan a través de redes sociales. Lo mismo sucede con la lectura del manifiesto, de la que no se ha hecho público el lugar.

Xega también ha organizado un concurso de fotos en Instagram de Xega «Orgullo 2020», al que han bautizado como «Reconquistando Asturias», cuyo plazo de participación comenzó el día 20 de junio a las 0:00 horas y finalizará el domingo 28 de junio, a las 23:59. La foto ganadora será la que tenga más «me gusta» en Instagram y cumpla todos los requisitos de participación y se llevará una tarjeta regalo de 50 euros de un conocido centro comercial con sede en Asturias. La foto debe ser un homenaje al colectivo LGTBI en general y a la lucha por los derechos humanos en particular. Cualquier foto (y texto que acompañe) que pueda ser interpretada como una burla o desprecio al colectivo quedará automáticamente eliminada. Se debe localizar el lugar de realización de la foto; aquellas fotos que no sean realizadas en Asturias no son susceptibles de participar en el concurso. Además, se debe etiquetar a Xega en Instagram e incluir los hashtags #orgullonatural y #reconquistandoasturias.

Por otro lado, en Oviedo, la celebración del día del orgullo se ciñe al domingo 28 de junio. La Fundación de Cultura instalará un escenario en el casco antiguo para dos conciertos de música clásica relacionada con el colectivo y proyectará «The Pride» en la plaza de la Catedral. La decisión de reducir esta celebración a una jornada cultural no ha sido bien vista ni por parte de la oposición ni de las asociaciones. Por un lado, el PSOE ha solicitado, entre otras cuestiones, la recuperación de los bancos arcoíris en La Escandalera como símbolo de respeto a la diversidad y tolerancia. Por otro lado, Xega ve como una burla que los actos sean organizados por Cultura, y no por Igualdad, y creen que esta «es una fecha reivindicativa, no un mero tema cultural carente de contenido político y social».

A nivel nacional, el Día del Orgullo se celebrará con eventos principalmente online. El programa alberca tours virtuales, talleres, directos con los participantes, presentadores y organizadores, y animan a que la manifestación por las calles de Madrid, tan multitudinarias en los últimos años, se trasladen a las ventanas y los balcones. Animan a todos los vecinos, pertenecientes o no al colectivo, a formar parte de la diversidad y colgar de sus balcones las banderas de colores. Mañana, domingo 28 de junio, a partir de las 19.00 horas, se podrá seguir el programa a través de la web orgullolgtb.org.