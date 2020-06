Así luce el prerrománico de Santo Adriano de Tuñón

Los investigadores han recibido hasta 12 negativas del registro en su intento de conocer la titularidad de Santa María del Naranco. Cuentan ya con seis confirmaciones, de las que cuatro están protegidas por la Unesco

No parece que la vía oficial avance a un ritmo rápido, así que el Grupo de Inmatriculaciones Asturias está supliendo con sus escasos recursos la investigación que había reclamado a la Junta General del Principado y al Gobierno regional. Su obsesión consiste en descubrir cuántos bienes y propiedades la Iglesia puso a su nombre entre los años 1946 y 2015 en Asturias sin poseer ningún tipo de documento que acreditase su propiedad, solo con la declaración jurada de una autoridad eclesial. Aunque estiman que la cifra puede estar por encima de las 1.500 propiedades, al tomar como referencia lo ocurrido en Navarra y Aragón, donde las pesquisas están más adelantadas, se están centrando en el Prerrománico. Están convencidos de que es el patrimonio que mejor puede encarnar el valor de su pelea. Es un estilo arquitectónico único en el mundo y reconocido por la Unesco. Tal y como la Mezquita de Córdoba mostró a toda España en qué consistían las inmatriculaciones, creen que el Prerrománico puede remover a la sociedad asturiana. Pero no está siendo fácil. Hasta 12 veces han pedido sin éxito la titularidad del palacio de Santa María del Naranco, un edificio de carácter civil que nada tiene que ver con la Iglesia desde su origen. 12 intentos y 12 negativas de lo más variadas. José María Rosel, portavoz del grupo, advierte que no pararán. No tienen ninguna prisa. Prefieren avanzar sobre seguro.

